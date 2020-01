Austria uut justiitsministrit tabas tema päritolu tõttu vaenukampaania

Austria uude valitsuskoalitsiooni kuuluvad Kurzi juhitud paremtsentristlik Austria Rahvapartei (ÖVP) ja Werner Kogleri Roheline Partei (Die Grünen – Die Grüne Alternative). Tegemist on esimese korraga Austria ajaloos, kui rohelised valitsusse pääsesid ning ajalooline verstapost on ka see, et esimest korda kuulub Austria valitsuse sisserändajataustaga poliitik - justiitsminister Alma Zadic, vahendasid Associated Press ja Yle.

35-aastane Zadic on sündinud Bosnia ja Hertsegoviinas. Kümneaastasena põgenes ta koos oma vanematega sõja eest Austriasse, lõpetas hiljem Viini Ülikooli ja sai nüüd Rohelise Partei ridades ministriks.

Peagi hakkas sotsiaalmeedias levima tema vastu suunatud vaenukampaania ning ta on saanud ka tapmisähvardusi. Austria meedia andmetel on ta sel põhjusel ka politsei ööpäevaringse kaitse all.

Liidukantsler Kurz mõistis koalitsioonikaaslase vastu suunatud kampaania hukka ning teatas, et sellisele käitumisele ei tohi Austrias kohta olla.

Ta lisas, et valitsus tegutseb netiviha välja juurimiseks resoluutselt ning et ta toetab täiekult nii Zadicit kui ka kõiki teisi, kes selle nähtuse tõttu kannatavad.