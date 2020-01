Tartu-Helsingi liinile võib lisanduda lõunane lend

68-kohalise lennuki aasta keskmine täitumus oli ligi 64 protsenti, Tartu-Helsingi liinil oli mullu 27 871 reisijat, tunamullu 25 530, kirjutab leht.

2018. aasta kevadel hakkas Finnairi lennuk ööbima Tartus ning see tähendab võimalust Tartust kuuel päeval nädalas vara, kell 5.20 teele asuda ja jõuda Helsingis ümber istuda muude Euroopa sihtkohtade lendudele, õhtuks aga koju naasta, väljumine Helsingist on 23.45.

"Kui varem sobisid kellaajad Tartust välja lendavale turistile ja nendele, kes käisid Soome vahet, siis alates kevadest 2018 on meil lennuajad, mis sobivad ärireisijale Euroopasse lendamiseks. Sobivad ülikoolile, kliinikumile, Tartu ettevõtjatele, konverentsikülastajatele," ütles Pärgmäe ajalehele.

"Kui saaksime juurde kasvõi kolm lõunast lendu nädalas, siis see oleks väga hea, näiteks esmaspäeval, reedel ja pühapäeval. Aga kuhu jõuda tahame, on ikkagi see, et iga päev oleks lõunane lend," lausus Pärgmäe.