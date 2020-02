Praeguse lennuplaani kohaselt väljub lennuk Tartust Helsingisse hommikul kella 5.30 ajal. Helsingist tagasi Tartusse jõuab lennuk alles pärast südaööd. Tartu Linnapea Urmas Klaasi sõnul on oluline, et uus lend väljuks sobivatel kellaaegadel. Ühtlasi tuleb arvestada, et linn peaks mistahes uut lennuliini ka toetama. Linnapea Urmas Klaasi sõnul on praegu prioriteet, et Finnair käivitaks veel ühe lennu Tartu-Helsingi suunal.

"Et tuleks juurde veel üks päevane reis, mis avaks meie turistidele uusi võimalusi, oleks turistisõbralikum oma kellaaegade mõttes ja annaks Helsingist edasi lendamise võimaluse nii Euroopa kui ka transatlantilises mõttes," rääkis Klaas.

Aastate eest toimis Tartu ja Riia vaheline lennuliin, kuid Klaasi sõnul pole Airbalticul huvi Tartu-Riia suunal lende taastada.

"Airbaltic praegu ütleb, et nende prioriteet on Tallinna Lennujaam ja arusaadavalt soovivad nad neid lennuliine, mis Nordicast siia on turule jäänud, rohkem ise üles noppida," märkis linnapea.

Tallinna Lennujaama äriarenduse ja kommertsdirektor Eero Pärgmäe selgitas, miks Tartu ja Riia vahelist lennuliini taasavatud ei ole.

"Esiteks see, et see distants ei ole siiski väga pikk ja teiseks see, et Riia koduvedajal ehk Airbalticul on lennukid veidi liiga suured selle distantsi lendamiseks. Ehk siis Airbalticu puhul on raske nagu tänasel hetkel ärilist mõtet sellel liinil leida."

Eero Pärgmäe arvas, et on aja küsimus, millal avatakse Tartust lennuliinid Stockholmi või muudesse sihtkohtadesse.