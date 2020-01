Kirblas mälestati Jüri Uluotsa

Jüri Uluots oli nii asutava kogu kui ka mitme riigikogu koosseisu liige, Eesti õiguse ajaloo professor Tartu ülikoolis ja Eesti peaminister vabariigi presidendi ülesannetes ajal, mil riik oli Teise maailmasõja keerises, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Jüri Uluots on olnud Eesti vabariigi südametunnistus ja ta on viibinud esimese põhiseaduse koostamise juures, olnud suuresti selle autor ja kandnud Eesti vabariiki õiguslikult läbi oma töö õigusteadlasena ja ka füüsiliselt on ta kandnud Eesti vabariiki õigusliku järjepidevuse kaudu," selgitas korporatsioon Rotalia liige Martin Karner.

Olles ise juba väga raskelt haige, nimetas ta 1944. aasta sügisel Saksa ja Nõukogude okupatsiooni vahele jäänud hetke ära kasutades ametisse Otto Tiefi valitsuse. Sellega tagati Eesti riikliku järjepidevuse püsimine järgnenud okupatsiooniaastatel.

"Tänu temale me võimegi öelda, et meil on ikkagi Eesti vabariik olemas ja et me saame selge pilguga vaadata tulevikku," ütles riigikogu esimees Henn Põlluaas.

Mälestuspäeval osales ka mitu Uluotsade suguvõsa liiget.

"Ta leidis, et ka rasketel aegadel tuleb leida ühiseid lahendusi, mitte keskenduda lahkhelidele, et leida see - ei saa öelda, et kompromiss -, aga see, mis viiks edasi. Ta leidis väga tugevalt, et ei tohiks lõhestada erinevaid sotsiaalseid gruppe, mis, ma arvan, on ka praegusel hetkel väga olulisel kohal," rääkis Tuulikki Uluots.

Jüri Uluots suri 1945. aastal Stockholmis. 2008. aastal maeti ta ümber Kirbla kalmistule.