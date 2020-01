Võimusaaga Tartus päädib uuel nädalal ilmselt Ranna parteist välja heitmisega

Monica Ranna kutsus Tartu abilinnapeaks 2017. aastal toonane Keskerakonna piirkonna esimees Aadu Must. Rand pidi tegema suure elumuudatuse ning kolima Tallinnast Tartusse.

Seni on nii koalitsioon kui ka opositsioon Ranna tööga linnavalitsuses rahule jäänud. Kui pikalt piirkonna eesotsas olnud Aadu Must teatas, et tema enam juhiks ei kandideeri, valis erakond mullu sügisel uue liidri. Kandidaadid olid Monica Rand ja Jaan Toots, kellest viimane võitis. Kusjuures Rand ja Must ei pääsenud isegi piirkonna juhatusse.

"Võib-olla ma oleks pidanud ka inimestele ükshaaval veel helistama ja läbi käima ja ütlema, et meil on selline mõte, et Aadu soovib taanduda piirkonna esimehe kohast ja soovib mind nii-öelda enda asemele kandidaadiks üles seada," arutles Rand.

"Rahulolematus oli piirkonna erakonnakaaslaste seas. Iial ma ei saa öelda, et ma nii tugev olen, et ma oleks saanud selle 87 protsenti häältest, ilmselt otsiti uut juhti. Teiseks, neile oli meeldiv - meie erakonnaliikmetele -, et mul on aega praegu," rääkis Jaan Toots.

Sealt edasi hakkas Toots piirkonna juhatuse volitustega rapsides muudatusi tegema - otsustati välja vahetada abilinnapea Rand ning anda teisele Keskerakonna abilinnapeale Madis Lepajõele aasta lõpuni aega vigade korrigeerimiseks.

"Siis öeldi, et meil on /.../ ühe abilinnapeaga käitumise küsimused, teisega ka natuke. Kui nüüd on võimalus vastata, siis Madis Lepajõed meil ei olnud plaanis tagasi kutsuda - piinlik öelda, see oli tehniline aps kuskilt. Ma praegu võin ka televaatajatele kõigile öelda, et Madis Lepajõe jätkab praegu ametis," kinnitas Toots.

"Meid kutsuti juhatusse, aga selleks hetkeks oli otsus tehtud, et meid ei kutsutud sinna olukorda arutama, vaid meid kutsuti sinna fakti ette panemisega, et nüüd on olukord selline, kus me teie teenetest soovime loobuda," selgitas Rand toimunut.

Rand usub, et kui tema lahkumise üle olnuks diskussioon, siis oleks kriis ära jäänud. Tootsi hinnangul poleks see aga midagi muutnud.

7. novembril saavutati koos erakonna esimehe Jüri Ratase abiga kokkulepe, et Monica Rand lahkub 1. jaanuaril ametist. Leppest jäi aga üles korruptiivne hõng, kuna tollal räägiti, et Rand saab taandumise eest mõne teise ametikoha avalikus sektoris. Nüüd kõik osapooled uue ametikoha pakkumist eitavad.

"Mitte mingisugust lepingut ei ole olnud, et mulle peab andma mingi töökoha," ütles Rand.

Mis iganes kokku lepiti, see ei pidanud. Rand on jätkuvalt ametis. Asjaosalised kinnitavad ühes suust, et võimusaaga kellelegi hästi pole mõjunud.

"Selles ei ole midagi erakorralist. /.../ Näiteks Isamaa puhul oli ju nii, kui uus erakonna juht pidas vajalikuks ministrikohtades teha vangerdusi ja seda võib ka teistel võimutasanditel. Aga ikkagi mõistlik, viisakas ja kultuurne on see, kui nendele küsimustele saadakse lahendused läbirääkimiste ja mõistlikel viisidel," kommenteeris Tartu linnapea, reformierakondlane Urmas Klaas.

"Eeskätt on siin tegu linnavalitsuse enda mainega inimeste silmis. Hea see välja ei näe, see kahjustab ka poliitika ja poliitikute mainet kindlasti. On kontsentreerutud teatud konkreetsetele asjadele nagu eelarve. Eelarve muidugi oligi ka kõige olulisem aasta lõpuga, aga väga paljud muud valdkonnad ikkagi on silma alt ära," rääkis Tartu linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Gea Kangilaski.

Toots tõdes, et viimase kolme kuu jooksul toimunu on inetu. "See ongi hinnang ja väga kurb, et nii on. "Siin ilmselt on ka tulevikus mõelda seadusandjale, kas see on õige, et kui meil on täpselt kirja pandud, kuidas inimest ametisse pannakse, aga ei ole kirjeldatud, kuidas saab tagasi kutsuda," lisas ta.

Vaatamata hapule olukorrale püsib Tartu linna koalitsioon kindlalt ning Reformierakonnal sotsiaaldemokraate plaanis kaasata ei ole.

"Kuivõrd meie koostöö Keskerakonnaga on toiminud, siis ma ei näe põhjust, et me peaksime siin pea õieli otsas jooksma ja muudatusi tegema. Keskerakond peab praegu kujundama /.../ seisukoha. 23. jaanuariks peab olema see asi meil ühel pool," rääkis Klaas.

"Praegu on selle koalitsiooni juhtpartneri otsus olnud jätkata seni Keskerakonnaga, kuni vähegi võimalik. Ma saan aru miks. Nagu ma ütlesin, seal taustal ilmselt on see, et mugavam partner on Toompea valitsuskoalitsiooni partner, sellepärast, et Tartu on nii suur linn ja päris palju riigi rahastust sõltub tegelikult ka valitsuse otsustest," arutles Kangilaski.

Kui Monica Rand visatakse erakonnast välja, saab Keskerakond tema vastu volikogus umbusaldamise algatada, millega tõenäoliselt läheb kaasa ka Reformierakond. Monica Rand vabatahtlikult tagasi ei astu ning kavatseb lõpuni võidelda.

Rand tunneb, et talle on liiga tehtud. "Kõiki selliseid asju saab teha selliselt, et see on mõlemale osapoolele arusaadav ja loogiline," põhjnedas ta.

Toots Rannaga nõus ei ole. "Ei, miks ma liiga olen teinud? See on väga rumalalt pandud küsimus. Ma veelkord ütlen - kui inimene on poliitikas ja teda poliitiliselt sinna suunati, ja kui midagi on juhtunud ja kui tema enda valitud juhatus oma konverantsi poolt kutsub teda tagasi, siis nii tuleb ka käituda," rääkis Toots.

Jaan Toots kinnitas, et erakonnal on uus abilinnapea kandidaat olemas.