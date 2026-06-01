X!

Narva volikogu opositsioon valis omaalgatuslikul istungil uued linnajuhid

Eesti
Foto: Sergei Stepanov/ERR
Eesti

Narva volikogu opositsioon valis omaalgatuslikul istungil uued linnajuhid. Volikogu esimeheks valiti Urbo Vaarmann, linnapeaks keskerakondlane Jaan Toots. Koalitsioonisaadikud peavad istungit ebaseaduslikuks.

Opositsioonil on Narva linnavolikogus ühehäälne enamus, kuid alates märtsist pole neil õnnestunud linnajuhte välja vahetada, kuna volikogu istungeid on mitu korda edasi lükatud.

Seadusemuudatus, mis lubab volikogu liikmetel omaalgatuslikult istungile koguneda, jõustub alles kuu ajapärast. Sellele vaatamata otsustas Narva opositsioon asjade käiku kiirendada, sest kauem nad oodata enam ei tahtnud.

"Ega siis see, et KOKS-ist (kohaliku omavalitsuse korralduse seadus – toim.) tuleb nüüd uus seadus, et me võime (volikogu) kokku kutsuda – see 30 päeva tuleb ikka uuesti oodata. Tähendab, et see oleks jõudnud augustisse. Meil kõik muu elu seisab. Meil on ka lisaeelarve vastu võtmata ja me ei ole nõus selle lisaeelarvega, kuidas praegu raha lahmitakse vasakule ja paremale. Sellepärast me täna tegimegi, meil ei olnud muud valikut," lausus Jaan Toots.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:45

Helly ja Roosi sõprus kasvas välja ühisest võitlusest raske haigusega

19:20

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:12

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

19:11

Venemaa keelustas Ukraina rünnakute tõttu lennukikütuse ekspordi

19:10

Söödavarumine on alanud lootusrikkalt

19:10

Tallinn ootab ettevõtlusinkubaatorilt uute ruumide tõhusamat kasutust

19:10

Narva volikogu opositsioon valis omaalgatuslikul istungil uued linnajuhid

19:07

Iisraeli tegevus Liibanonis ähvardab nurjata USA ja Iraani läbirääkimised

19:01

Holm: piirangud saab seada seaduses, mitte teekaartides

18:49

Zelenski näeb kuni talveni võimalust rahukõnelusteks Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

16:02

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

08:18

Prantsuse presidendivalimistel võib täituda Euroopa Liidu õudusunenägu

00:15

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

31.05

Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

12:54

Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

31.05

Sõja 1558. päev: Ukraina tabas naftatehast Saratovis Uuendatud

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

18:49

Zelenski näeb kuni talveni võimalust rahukõnelusteks Uuendatud

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

11:03

Riigikohus tühistas MTÜ Meie Nursipalu taotlusel RMK raieload

ilmateade

loe: sport

19:12

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

18:45

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

18:14

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

17:52

Teenekas Mehhiko väravavaht sõidab oma kuuendale MM-ile

loe: kultuur

16:23

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

14:31

Galerii: Tallinnas toimus neljandat korda laste džässifestival Kräsh

14:13

Rahvusvaheline õudusmenuk "Tagatoad" kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 7000 külastuse

13:21

Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi lühidokumentaal "Mitut värvi haldjad" Jupiteris

loe: eeter

19:45

Helly ja Roosi sõprus kasvas välja ühisest võitlusest raske haigusega

17:07

Otseülekanne: heategevuslik Pardiralli

16:25

Frederik Küüts: väga palju peab ohverdama, et sellist elu elada

16:23

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (01.06.2026 18:00:00)

18:35

Tänavune silotegu on põllumeestele alanud lootusrikkalt

18:30

Setomaal tähistati lastekaitsepäeva lohehammaste maalimisega

15:30

Riigikogu kultuurikomisjon soovib suurendada ekspertide arvu ERRi nõukogus

15:25

Hiiumaa haigla ootab riigilt otsuseid ja tuge erakorraliste patsientide transpordiks mandrile

15:20

Raadiouudised (01.06.2026 15:00:00)

13:25

Enamik tudengeid peab kõrghariduse omandamiseks kooli kõrvalt tööl käima

13:20

Ryanair lõpetab sügisest otselennud Tallinnast Berliini

13:20

Bulgaariat ootab EL-i ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus

13:15

Riigikogus olev eelnõu muudab tiheasustusaladel ehitamise lihtsamaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo