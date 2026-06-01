Narva volikogu opositsioon valis omaalgatuslikul istungil uued linnajuhid

Opositsioonil on Narva linnavolikogus ühehäälne enamus, kuid alates märtsist pole neil õnnestunud linnajuhte välja vahetada, kuna volikogu istungeid on mitu korda edasi lükatud.

Seadusemuudatus, mis lubab volikogu liikmetel omaalgatuslikult istungile koguneda, jõustub alles kuu ajapärast. Sellele vaatamata otsustas Narva opositsioon asjade käiku kiirendada, sest kauem nad oodata enam ei tahtnud.

"Ega siis see, et KOKS-ist (kohaliku omavalitsuse korralduse seadus – toim.) tuleb nüüd uus seadus, et me võime (volikogu) kokku kutsuda – see 30 päeva tuleb ikka uuesti oodata. Tähendab, et see oleks jõudnud augustisse. Meil kõik muu elu seisab. Meil on ka lisaeelarve vastu võtmata ja me ei ole nõus selle lisaeelarvega, kuidas praegu raha lahmitakse vasakule ja paremale. Sellepärast me täna tegimegi, meil ei olnud muud valikut," lausus Jaan Toots.