Seda kinnitas ajakirjanikele Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, kelle sõnul tehti otsus põhjendusega, et Rand ei olnud nõus ise tagasi astuma ja kahjustas erakonna mainet.

ERR-ile teadaolevalt hääletas Ranna välja heitmise poolt 11 juhatuse liiget ja vastu oli kaks, erapooletuks jäi üks liige.

Ranna abilinnapea kohalt lahkumist nõudnud Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse esimees Jaan Toots ütles, et Ranna puhul oli küsimus tema käitumises erakonna liikmete suhtes. "Ma punkthaaval ei hakka kõike välja tooma. Me oleme ka ilusti öelnud, et me ei pese musta pesu erakonnast väljaspool," ütles Toots.

Pärast väljaheitmist saavad keskerakondlased Randa Tartu linnavolikogus umbusaldada. Kuna sellisel juhul pole tegu enam Keskerakonna siseküsimusega, võivad umbusaldamisega liituda ka reformierakondlased.

Keskerakonna Tartu abilinnapea uut kandidaati on oodata neljapäeval, kui koguneb partei Tartu piirkonna juhatus. Jaan Tootsi sõnul on sellele kohale 2-3 kandidaati.

Tartu linnavolikogu koguneb järgmisel neljapäeval.

Arveteklaarimine Tartu keskerakondlaste ridades on kestnud kolm kuud.

Rand ise tagasi astuma ei nõustunud.