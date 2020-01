Iraani linnades jätkusid suured režiimivastased meeleavaldused

Inimeste osalemist meeleavaldustel ei takistanud see, et tänavatele oli saadetud hulgaliselt märulipolitseinikke, revolutsioonikaardi sõdureid ja tsiviilriietes julgeolekuametnikke.

Mustades vormides ja sama värvi kiivritega märulipolitseinikud kogunesid juba varakult Vali-e Asri väljakule, Teherani ülikooli ja teistesse tähtsamatesse avalikesse kohtadesse.

Tunnistajate kirjeldusel patrullisid revolutsioonikaardi liikmed tänavatel mootorratastel ja palju liikus ka erariietes politseinikke. Telekanali CNN andmetel tulistasid julgeolekujõud mõnel pool hoiatuslaske õhku.

"Nad valetavad meile, et vaenlane on Ameerika! Meie vaenlane on siin!," võis kuulda rahvast karjumas sotsiaalmeedias levivatel videokatketel.

Iraani sõjavägi tulistas 8. jaanuari varahommikul alla Teherani lennujaamast õhku tõusnud ja Kiievisse teel olnud Ukraina reisilennuki. Kõik selle pardal olnud 176 inimest, enamjaolt iraanlased ja Iraani-Kanada topeltkodakondsed, said surma.

Algselt osutasid Iraani ametnikud õnnetuse põhjustest rääkides tehnilisele rikkele ja rõhutasid, et juhtunu pole sõjaväega seotud. Laupäeval aga tunnistasid nad kuhjuvate tõendite ja rahvusvahelise surve all, et lennuki tulistasid alla Iraani revolutsioonikaart.

Iraan lasi Ukraina reisilennuki alla tunde pärast USA baaside ründamist Iraagis. Baaside ründamise järel pelgas Iraani sõjavägi USA vasturünnakut ning reisilennuki tulistamist põhjendades ütlesid relvajõud, et lennuk pööras revolutsioonikaardi tähtsa rajatise poole.

Iraanlasi pahandavad lennuki allatulistamine ja juhtumi järel Iraani tippametnikelt tulnud eksitavad selgitused. Lisaks leinavad nad hukkunuid, kelle seas oli palju välismaal õppinud ja ereda tulevikuga noori.

Pühapäeval kogunesid tuhanded tudengid Teherani Shahid Beheshti ülikooli ohvreid leinama. Lisaks pahandasid nad võimudega õnnetuse põhjuste varjamise pärast, teatas uudisteagentuur ISNA. Hiljem läksid leinajad rahumeelselt laiali.

Laupäeva hilisõhtul toimus Teheranis küünlavalgel samuti mälestustseremoonia, kuid sellest sai meeleavaldus, kus sajad inimesed skandeerisid loosungeid Iraani juhtide, kaasa arvatud riigi kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei vastu. Politsei ajas protestijad seepeale pisargaasiga laiali.

Meeleavaldused toimusid ka Isfahani linnas ja mujal.

Iraani meedia seevastu keskendus õnnetuse eest vastutuse võtmisele. Mitu lehte nõudis õnnetuse põhjustanud inimestelt vabandamist ning ametist lahkumist.

Käremeelne päevaleht Vatan-e Emrouz trükkis lehe esiküljele "Taevas täis kurbust", samas kui päevaleht Hamshahri kirjutas "Häbi" ja päevaleht Iran trükkis "Andestamatu".