Leht avaldas teisipäeval oma veebiküljel raketirünnakust video. Turvakaamera salvestisel võib näha, kuidas raketid tabasid lennukit umbes 30-sekundilise vahega.

Iraan tulistas nädala eest Teherani lähedal alla Ukraina reisilennuki Boeing 737. Kõik lennukis olnud 176 inimest hukkusid. Riik tunnistas oma süüd mitu päeva hiljem nädalavahetusel, kinnitades, et tegemist oli eksitusega.

Lehe sõnul seletab video osaliselt seda, miks lennuki transponder lõpetas toimimise. Ilmselt lõi esimese raketi tabamus seadme rivist välja.

Kumbki rakett ei kukutanud lennukit alla kohe. Video põhjal süttis lennuk esimese tabamuse järel, pööras tagasi Teherani lennuvälja suunas ja plahvatas mõni minut hiljem, kirjutas New York Times.

Video on pärit hoone katusele paigaldatud turvakaamerast. Hoone asub umbes 6,5 kilomeetri kaugusel Iraani sõjaväebaasist.

Iraan teatas teisipäeval, et allatulistamisega seoses on kinni peetud mitu inimest. Iraani kohtuvõimu pressiesindaja Gholamhossein Esmaili ei täpsustanud kinnipeetute hulka ega muid üksikasju.

Iraani president Hassan Rouhani aga kordas televisioonis oma lubadust, et kõiki lennuki tulistamise eest vastutajaid karistatakse ning et juhtumit uuritakse hoolega. Tema sõnul on neid vastutajaid rohkem kui üks.

Presidendi hinnangul tuleb selleks moodustada erikohus.

"On hea esimene samm, et Iraani sõjavägi on tunnistanud oma eksimust. Meil tuleb inimesi veenda selles, et rohkem midagi taolist ei juhtu," lisas Rouhani.

Samal ööl, kui lennuk alla tulistati, oli Iraan rünnanud rakettidega kaht Iraagi sõjaväebaasi, mis majutasid USA sõdureid. Enne Iraani raketikööki olid Teherani ja Washingtoni suhted väga pingelised, sest Ühendriigid tapsid jaanuari algul droonirünnakus mõjuvõimsa Iraani kindrali Qasem Soleimani.

Lennuki allatulistamine tõi Iraanis kaasa valitsusvastased meeleavaldused.