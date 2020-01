Näiteks selgub artiklist, et USA sõdurid varjusid juba paar tundi enne rünnaku algust betoonpunkritesse, mis olid rajatud Saddam Husseini valitsusajal.

Telefoni- ja veebiühendust punkrites ei olnud ning raketirünnakut ootavad sõjaväelased mängisid kaarte või tukkusid niisama.

Raketid hakkasid baasi pihta sadama kohaliku aja järgi 8. jaanuaril kella 1.30 paiku öösel ning tekitasid lennuraja sisse kraatreid ja panid põlema metallkonteinereid. Baasi sõdurid tegelevad koristustöödega siiani.

Eelnenud päeval aga viidi umbes 1500 baasis teenivat sõdurit teistesse baasidesse. Nüüdseks on suurem osa neist naasnud.

Valmistumine tulenes asjaolust, et USA relvajõud olid tänu ülemaailmsele seire- ja luurevõrgustikule lähenevast rünnakust üsna teadlikud. Praktikas tähendas see, et tegeliku rünnaku puhul omati vähemalt tunni aja pikkust ettevalmistusaega. Al-Asadis teenivad ohvitserid on tunnistanud, et nemad olid asjaolust, et Teheran on võtab lähiajal sihikule ka nende baasi, teadlikud juba 3. jaanuaril.

Vahetult pärast rünnakut andis Iraani välisminister Javad Zarif oma Twitteri-kontol mõista, et Al-Asadi baasi rünnati, sest sealt sai alguse USA operatsioon, mille tulemusena hukkus 3. jaanuaril Iraani revolutsioonikaardi mõjuvõimas kindral Qasem Soleimani.