Meedia andmetel on Iraani võimud, täpsemalt revolutsioonikaart võtnud vahi alla mehe, kes filmis eelmisel nädalal hetke, mil Ukraina reisilennukit tabas rakett. Iraan on praeguseks tunnistanud, et 8. jaanuaril 176 inimelu nõudnud lennukatastroofi põhjustas Iraani õhutõrje.

Teheran väitis varem, et Ukraina reisilennuki huku põhjuseks oli tehniline rike. Kolm päeva hiljem Iraani juhtkond siiski tunnistas, et reisilennuk kukkus alla raketitabamuse tõttu. Avaliku vastutuse juhtunu eest võttis revolutsioonikaardi õhuväe ülem, brigaadikindral Amir Ali Hajizadeh, vahendasid BBC, Yle ja Vice News.

Üks põhjusi, miks rahvusvahelisel areenil tekkisid kiirelt kahtlused Iraani võimude esialgse selgituse suhtes, oli just pealtnägija poolt filmitud ja veebi postitatud video, mis kiirelt üle maailma levima hakkas.

Tõenäoliselt on video autor nüüd silmitsi riikliku julgeoleku ohustamist puudutava süüdistusega. Samas on Londonis elav iraanlasest ajakirjanik teatanud, et tema allikas ja video algne autor on endiselt turvaliselt vabaduses ning seega olevat Iraani võimud pidanud video asjus kinni vale inimese.

USA ajaleht New York Times kirjutas omakorda oma allikatele viidates, et tegelikult tabas Ukraina reisilennukit lausa kaks Iraani õhutõrjeraketti.