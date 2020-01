Ukraina reisilennuki 176 inimesega pardal tulistas eksikombel alla Iraani õhutõrje, hukkunute hulgas oli 57 kanadalast, vahendasid ERR-i teleuudised.

Trudeau lubas, et Kanada riik seab hukkunute lähedaste jaoks õigluse jalule.

"Me jätkame tööd oma partneritega kindlustamaks, et viidaks läbi täiesti läbipaistev juurdlus. Ma tahan rõhutada kõigile perekondadele ja kõigile kanadalastele, et me ei puhka enne, kui oleme saanud vastused, me ei puhka enne, kui õiglus ja usaldus on jalule seatud," rõhutas valitsusjuht.