USA teatas teisipäeval, et toetab kolme Euroopa Liidu riiki, mis otsustasid rakendada 2015. aasta Iraani tuumaleppes sätestatud vaidluste lahendamise mehhanismi, sest Teheran on lepet korduvalt rikkunud.

"Me toetame täielikult E3 otsust lasta käiku vaidluste lahendamise mehhanism," ütles USA välisministeeriumi kõneisik avalduses. "Me usume, et riikide edasine diplomaatiline ja majanduslik surve on õigustatud."

Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid teisipäeval, et rakendavad 2015. aasta Iraani tuumaleppes sätestatud vaidluste lahendamise mehhanismi, sest Iraan on lepet korduvalt rikkunud.

"Oleme jäänud muu valikuta, arvestades Iraani samme," teatasid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrid, kelle hinnangul on Iraan talle sätestatud kohustustest järk-järgult taandunud.

Samas kordas kolmik, et on tuumaleppele jätkuvalt pühendunud ega ühine maksimaalse survestamise kampaaniaga, mida Ühendriigid Iraanile rakendada üritavad. USA lahkus leppest 2018. aastal.

"Hiljutisi sündmusi arvestades on eriti tähtis, et me ei lisa praegusele ja kogu piirkonda ähvardavale eskalatsiooni tuumarelvade leviku kriisi," ütlesid kolme riigi välisministrid.

"Loodame saada Iraani taas täitma tuumaleppes võetud kohustusi."

Riikide sõnul üritatakse vaidlus esmalt lahendada vaidluste lahendamise mehhanismi ühiskomisjonis, nagu tuumalepe ette näeb. Kui vaidlus ühiskomisjonis lahendust ei leia, siis läheb see nõuandvasse kogusse ja lõpuks ÜRO julgeolekunõukogusse.

Mehhanismi järgi on ministritel omavahel lahenduse leidmiseks aega kaks nädalat ning seda saab kokkuleppel pikendada. Vajadusel on nõuandval kogul 20 päeva aega omapoolse otsuse langetamiseks.

Menetlus võib päädida Iraanile sanktsioonide kehtestamisega.

Saksa välisministri Heiko Maasi sõnul ei saa kolm Euroopa riiki jätta Iraani jätkuvad tuumaleppe rikkumised vastuseta.

"Meie eesmärk on selge: tahame lepet elus hoida ja jõuda diplomaatilise lahenduseni vastavalt kokkuleppele," lisas ta. "Tegeleme selle küsimusega ühiselt leppe kõigi partneritega. Kutsume Iraani osalema nüüd algavas kõnelusprotsessis konstruktiivselt."

EL-i välispoliitika juht Josep Borrell rõhutas, et mehhanismi rakendamine ei tähenda sanktsioonide automaatset taaskehtestamist.

Rahvusvahelise tuumaleppe allkirjastasid 2015. aastal Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Euroopa Liit, Iraan, Venemaa, ÜK ja USA. Selle eesmärk oli veenda Iraan loobuma tuumarelva ehitamise kavatsusest vastutasuks majandussanktsioonide leevendamise eest.

USA lahkumise järel aga jäi Iraanil loodetud sanktsioonide leevendus saamata ning riigi majandus sattus seetõttu tõsistesse raskustesse.

EL: Iraani tuumaleppe päästmine on tähtsam kui kunagi varem

Iraani tuumaleppe päästmine on tähtsam kui kunagi varem, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht pärast seda, kui leppe kolm Euroopa riiki käivitasid leppe vaidluste lahendamise mehhanismi.

"Lähis-Idas käivaid ohtlikke eskalatsioone arvestades on tuumaleppe säilitamine nüüd tähtsam kui ei kunagi varem," ütles Josep Borrell.

Johnson: olen valmis kaasa lööma Trumpi Iraani-leppe väljatöötamisel

Briti peaminister Boris Johnson ütles teisipäeval, et on valmis lööma kaasa nõndanimetatud Trumpi leppe väljatöötamisel, mis peaks asendama rahvusvahelist lepingut, mille eesmärgiks on takistada Iraanil tuumarelva omandamast.

"Kui tahame sellest lahti saada, siis vajame asendust," lausus Johnson 2015. aasta tuumaleppe kohta, mida Suurbritannia ja teised Euroopa riigid on püüdnud päästa sestsaadik, kui Donald Trump 2015. aastal Ühendriigid sellest 2018. aastal välja viis.

Johnsoni sõnul oleks "Trumpi lepe" suurepärane tee edasi", kuid ei täpsustanud ettepaneku üksikasju.

Tema idee on vastuolus Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa teisipäevase avaldusega, milles väljendatakse valmisolekut töötada kõigi osapooltega lepingu säilitamise nimel.

"Ameerika vaatenurgast on tegemist puuduliku kokkuleppega, see aegub, ning lisaks on see läbi räägitud (endise) presidendi Obamaga," märkis Johnson.

"President Trump on tema enda ja paljude teiste hinnangul suurepärane lepingutegija. Tehkem koostööd JCPOA asendamiseks ja selle asemel Trumpi leppe sõlmimiseks."

Teheran on Ühendriikide lahkumisest alates taganenud mitmest JCPOA sättest ja möödunud nädalal lausus Briti välisminister Dominic Raab, et selle mittejärgimine on muutunud nii aktuaalseks, et Euroopa riigid peavad midagi ette võtma.

Tema sõnul tahab London Iraani naasmist leppe täieliku täitmise juurde, nimetades ühe lahendusena vaidlusmehhanismi jõustamist.