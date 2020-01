Lux Express Estonia teatas majandus-, rahandus- ja keskkonnaministeeriumile, et on pidanud bussitootjatega läbirääkimisi LNG- ja CNG-busside ostmiseks, kuid tahab teada, millistel tingimustel saab keskkonnasäästlikuma lahenduse jaoks toetust taotleda.

Nii Eesti linnade vahel kui rahvusvahelistel liinidel sõitev bussifirma teatas, et saastenormide nõuded muutuvad ühe karmimaks ning nad on pidanud bussitootjatega läbirääkimisi, et soetada linnadevahelistele liinidele sobivaid LNG- ja CNG-busse.

Scania ja Irizari tehaste ja Lux Expressi koostöös valmivad 2021. aastal esimesed kaugliinidele sobivad LNG-bussid.

"Neil bussidel on oluliselt kallim ostuhind ja ekspluatatsiooni kulud, seejuures on tegemist täiesti uue tootega, millele puudub vastav infrastruktuur," tõi bussifirma välja. "On ilmne, et turutingimustel ei ole kõiki asjaolusid arvestades meil võimalik neid kasutusele võtta."

Seetõttu soovib Lux Express ministeeriumitelt teada, millistel tingimustel nad saaksid taotleda sellise lahenduse jaoks toetust, arvestades, et se tähendab tunduvat keskkonnasäästu.

Ministeeriumidel on vastamiseks aega kuni 12. veebruarini.