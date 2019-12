Kui praegu sõidutab reisijaid Tartu ja Kuressaare vahet kaks bussifirmat – üks väljumine mõlemas suunas hommikul ja teine pärastlõunal, siis veebruarist jääb liinile vaid Sarbuss, sest Lux Express on otsustanud oma reisid majanduslikel põhjustel lõpetada.

Abivallavanem Jaan Leivategija tõdes Saarte Häälele, et kohaliku omavalitsuse võimalused mõjutada kaugliinidel kommertsvedajate tegevust on piiratud.

Leivategija sõnul leiavad transpordiettevõtted, et Kuressaare ja Tartu vahelist bussiliini on väga kallis üleval pidada: see vajab kahte bussijuhti ja praegu küsitava piletihinna ja reisijate arvu puhul on liini tasuvus küsitav.

Ühe ideena on vallavalitsus transpordiettevõtetele välja pakkunud mõtte ainult Pärnuni ulatuvast liinist sellistel kellaaegadel, et inimestel oleks võimalus Pärnu bussijaamas mugavalt ümber istuda Tartusse sõitvatele bussidele ja Tartust tulijatel Pärnu kaudu Saaremaale jõuda.