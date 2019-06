Lux Express tutvustas teisipäeval oma uusi busse ja ühtlasi plaani võtta kasutusele kuupiletid.

Ettevõtte juhatuse liige Paul Kristjan Lilje ütles ERR-ile, et nende idee on, et umbes 90-95-eurose kuupiletiga saaks sõita kõigil Lux Expressi Eesti liinidel piiramatu arv kordi.

"Hind on alla saja euro kindlasti, see on meie jaoks emotsionaalne piir, millest üle ei tahaks minna," sõnas ta.

Elron pakub rongisõiduks kuupileteid konkreetsetesse sihtkohtadesse, näiteks maksab Tallinna-Tartu kuupilet 233,20 eurot, Tallinna ja Narva vahet sõitmist võimaldav kuupilet aga 253 eurot. Bussifirma loodab, et igal suunal sõita lubava kuupiletiga ärgitavad nad inimesi rohkem reisima, nii et harilikult Tallinna-Tartu vahet sõitev inimene võtaks ette ka sõite näiteks Haapsallu või Narva-Jõesuusse.

Varem ei ole Lilje teada Eesti bussiettevõtted kaugliinidel kuupileteid kasutanud, kuid ta tõi näiteks Soome, kus liikuvusteenuste arendamise osas ollakse väga eesrindlikud ning olemas on kuupiletid, mis võimaldavad kõiki liikumisviise alates rattarendist kuni ühistranspordi ja autorendini.

"Selles mõttes oleme ikka väga ajast maas," tõdes ta ja ütles, et loodetavasti tulevad ka konkurendid neile järele.

Eestis osutub kuupileti teenuse puhul edukaks Lilje hinnangul see, kellel on kõige parema ja tihedama katvusega liinivõrk. Samuti hakkab rolli mängima see, mis hinnaga teenust pakkuda suudetakse.

Lilje ei osanud veel öelda täpset kuupäeva, millal kuupiletid kasutusele võetakse, kuid ütles, et see juhtub oktoobris. Praegu on käsil katsetamise faas, mille käigus üritatakse aru saada, kuidas muutub kuupileti kasutajate sõiduharjumus võrreldes varasemaga, näiteks kui palju hakkavad seni nii rongi kui bussi või nii bussi kui autot kasutanud inimesed selle võrra rohkem bussi kasutama.