Taliharjapäev on sel aastal tavapärasest erinev

Rahvakalendri järgi on teisipäeval taliharjapäev, mis tähendab seda, et pool talve peaks läbi olema, karu keerab koopas külge ja vähemalt pool loomatoitu ja pool küttevaru pidi veel alles olema. See aasta on aga teistmoodi.

"Aktuaalne kaamera" uuris Saaremaal, milline on sel aastal olukord taliharjapäeval.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi rääkis, et kuna talv on soe, siis liiguvad mägrad veel ringi ja otsivad endale toitu lisaks. "Nad peaksid rahus oma urus magama. Sipelgaid või liblikaid me veel küll ei kohta, aga puugid on väljas," lisas ta.

Ka koduloomadel on laudas praeguste ilmadega juba palav ja nad kipuvad vabatahtlikult välja.

"Kuna kliima on meil siin muutunud, siis võib-olla taliharjapäev on varsti juba karjalaskepäev. Aeg on edasi läinud," rääkis Tuule Grupi põllumajandusosakonna juhataja Kaido Kaasik.

"Loomad on juba rahutud, ootavad karjamaale minekut. Ümberringi on ju roheline ja küllap loom ka seda näeb ju," lisas ta.

Talveta aastaajale on mõju ka kevadele ja suvele. "Haigusetekitajad, kahjurid või parasiidid - on väga suur võimalus, et siin ja seal, eriti soojemates piirkondades ja rannikualadel ja saartel sellised liigid kinnitavad püsivalt kanda," ütles Talvi.

Kui ilma ise muuta ei saa, siis vähemalt sai süüa taliharjapäevatoitu - herne- või tangusuppi seapeaga.