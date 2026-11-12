RMK toob Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse Palmsest Sagadi mõisa

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) rajab Sagadi mõisa uue Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse, tuues keskuse senisest asukohast Palmse mõisast üle. Ümberehitustööde tõttu suletakse 2027. aasta märtsi lõpus ajutiselt Sagadi hotell ja restoran ning koondatakse 22 töökohta.

RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni sõnul muutub Sagadi mõisakompleks tulevikus suuremaks tõmbekeskuseks, sest senistele tegevustele lisandub Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus.

Ümberehitustööde ajaks pannakse pausile mõisa majutus- ja toitlustustegevus. Sagadi hotell ja restoran suletakse ajutiselt 31. märtsil 2027. Tõnissoni kinnitusel otsitakse pärast remondi lõppu hotellile ja restoranile väline operaator.

"Kuna restoran ja hotell lähevad remondi ajaks pausile, oleme kahjuks sunnitud koondama 22 ametikohta," selgitas Tõnisson.

Töötajaid teavitati eesootavatest muutustest juba tänavu märtsis ehk enam kui aasta enne sulgemist. Kuigi kaduvad ametikohad on teada, ei ole ametlikke koondamisteateid veel kätte antud – see on kavas 2026. aasta lõpus.

"Mõistame, et tegemist on töötajate jaoks olulise muutusega, mistõttu toetame neid kogu protsessi vältel igakülgselt. Pakume töötajatele nõustamist ja tuge ning aitame võimaluste piires kaasa uue töö leidmisele. Loodame väga, et kui hotell ja restoran uues kuues avatakse, teeb tulevane operaator tööpakkumise ka nendele inimestele, kes täna seal töötavad," lausus Tõnisson.

Ülejäänud mõisakompleks jätkab ehitustööde ajal tavapärast tööd. Külastajatele jäävad avatuks metsamuuseum, härrastemaja, looduskool ning kogu õueala koos pargi, aia ja triiphoonega.

Praegu koostatakse hoone rekonstrueerimisprojekti, mis peab valmima tänavu aasta lõpuks. Ehitushange kuulutatakse välja 2027. aasta alguses, ehitustööd algavad kevadel ning uus Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus peaks uksed avama 2028. aasta kevadel.