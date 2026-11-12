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Hollandis puhkes valitsuskriis

Välismaa
Hollandi peaminister Rob Jetten
Hollandi peaminister Rob Jetten Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Välismaa

Hollandi vähemusvalitsuse moodustavad kolm erakonda ning kaks koalitsiooniparteid sõlmisid opositsioonierakondadega kokkuleppe, et tagada vastuolulisele maksukavale vajalik toetus.

Peaminister Rob Jetteni tsentristlik erakond D66 ja paremtsentristlik CDA leppisid progressiivseteks peetavate erakondadega kokku, et suunata ligi miljardi euro ulatuses maksukoormust varadelt sissetulekutele. Koalitsiooni kolmas osapool, paremtsentristlik VVD, jäeti kokkuleppest kõrvale, vahendas Politico. 

VVD juht Dilan Yeşilgöz nimetas kokkulepet Hollandile kahjulikuks ning ütles, et see läheb vastuollu koalitsioonilepinguga.

"Sellisel viisil ei tohiks me omavahel koostööd teha. Kui D66 ja CDA hääletavad neljapäevasel parlamendihääletusel koos PRO ja Voltiga, peame vaatama, kuidas selline koostöö üldse jätkuda saab," ütles Yeşilgöz

Hollandi valitsus on niigi ebastabiilne, sest tegemist on vähemusvalitsusega, millel on parlamendi 150 kohast vaid 66. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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