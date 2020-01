Briti peaminister Boris Johnson tahab, et Ühendkuningriik lahkuks Euroopa Liidust kuulsa Big Beni kellalöökide saatel, aga parlamendihoone ehk Westminsteri palee kellatorn on praegu remondis.

Selleks, et kella saaks helistada, tuleks paigaldada muuhulgas ajutine põrand ja kellatila tagasi kinnitada. See läheks maksma üle poole miljoni naela ehk ligi 600 000 eurot, vahendasid ERR-i teleuudised.

Parlament lükkas rahaeraldamise palve tagasi. Johnson loodab nüüd vajaliku summa kokku saada rahva annetuste toel.

Kui Big Ben töökorda saadakse, on plaanis seda helistada jaanuari viimasel päeval kell 23, mil Brüsselis on kesköö. Brexiti Partei juht Nigel Farage on lubanud korraldada 31. jaanuaril parlamendi-väljakul suure peo.

Kellatorn on remondis alates 2017. aastast ja tööd on kavas lõpetada järgmisel aastal.