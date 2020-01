Otepää korruptsioonilooga on seotud ka kaks eraisikut

Otepää vallavanemale Kaido Tambergile, asevallavanem Kajar Lepikule ja kahele eraisikule on esitatud kahtlustus omastamises suures ulatuses, üht neist kahtlustatakse ka usalduse kuritarvitamises. Kuigi politsei pidas kahtlustatavad 48 tunniks kinni, on Otepää vallavalitsus töövõimeline ja pidas kolmapäeval ka istungi.

Otepää vallavanema kabinet on teist päeva tühi. Valda juhib ajutiselt vallavalitsuse liige Valdur Sepp. "On olemas meil ju vallavalitsuse liikmed. Ülejäänud on kohal ja vallavalitsuse istung toimus," ütles Sepp.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross ütles, et teisipäeval peeti kinni neli kahtlustatavat, sealhulgas Otepää vallavanem ja abivallavanem.

"Neile on esitatud kahtlustus omastamises ja usalduse kuritarvitamises. Omastamise puhul saame ka rääkida sellest, et sellel on suur ulatus, mis puudutab kahju teemat. Ja sama puudutab ka usalduse kuritarvitamist. Milline on kahtlustuste täpne sisu, sellest hetkel rääkida ei saa - see pole uurimise huvides," rääkis prokurör. Seaduse kohaselt on suur ulatus 40 000 eurot ja rohkem.

Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala kinnitas, et abivallavanem Kajar Lepik plaanib neljapäeval naasta tööle, vallavanem Kaido Tambergi kohta tal teavet pole.

"Hetkel on ametlik info meile laekumata. Aga nii palju, kui me ametnike käest kuulnud oleme, kelle käest on ütlusi võetud, puudutavad kõik kahtlustused vanu ehk Sangaste valla aegu - olgu see loss või maatükk. Võetud on vanu dokumente, mis on ka avalikud, notarilepingud," rääkis Barkala.

Üks teema, mida politsei uurib, on seotud Sangaste lossiga. "Sangaste omandiküsimused on üks uurimise objekt. Milline osa kahtlustatavatel selles osas on, seda on hetkel vara rääkida. Me otsime neid vastuseid," ütles prokurör.

"Niikaua, kui tavainimesele pole selge, et toime on pandud omastamine või vargus, ei saa me inimesi süüdi mõista. Kui me näeme, et selgelt on asi tõendatud juba ette, enne kohut, siis loomulikult peavad inimesed tagasi astuma. Eks valla elu läheb edasi," sõnas Barkala.