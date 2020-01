Trumpi endine nõunik Michael Flynn soovib süü omaksvõtmisest taganeda

USA presidendi Donald Trumpi endine riikliku julgeoleku nõunik Michael Flynn esitas teisipäeval kohtupaberid, soovides taganeda süü omaksvõtmisest, öeldes, et föderaalprokurörid tegutsesid "halvas usus" ja rikkusid temaga sõlmitud kokkulepet Venemaa uurimise asjus.

Flynn esitas taotluse nädal pärast seda, kui justiitsministeerium muutis oma varasemat seisukohta, et ta võib vastutasuks prokuröridega koostöö tegemise eest pääseda vanglakaristusest.

Justiitsministeeriumi hinnangul väärib Flynn kuni pooleaastast vangistust.

Flynn tunnistas end 2018. aasta detsembris süüdi valetamises FBI-le küsimuses, kas ta arutas üleminekuperioodil Venemaa tollase suursaadikuga sanktsiooniteemat. Ta on teinud koostööd eriprokurör Robert Muelleri juhitava juurdlusega võimalikust kokkumängust Venemaa ja Trumpi kampaaniameeskonna vahel.

Trump vallandas Flynni 2017. aasta 13. veebruaril.

Flynni advokaatide väitel ei hoiatanud uurijad teda 2017. aasta jaanuaris FBI küsitluse eel, et valetamine on kuritegu. Süüdistajate sõnul pidanuks Flynn ka hoiatuseta teadma, et tuleb rääkida tõtt.

Kohtunik peaks langetama Flynni suhtes otsuse 28. jaanuaril.