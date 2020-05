Grenell, kes luurekoordinaatori kohusetäitjana jätkab ka tööd USA suursaadikuna Saksamaal, käis eelmisel nädalal justiitsministeeriumis ning tõi nimekirja endaga kaasa, ütles üks ametnik väljaandele ABC News.

Trumpi poolt aprillist sellele kohale nimetatud Grenelli käik ministeeriumisse annab märku tema töö fookusest, märgib ABC News. Trumpi kampaaniameeskonna kontaktide suhtes Venemaa esindajatega on käinud uurimine 2017. aastast saadik ning sellega seoses on süüdistatud eelmise administratsiooni ametnikke, et need paljastasid Vene suursaadiku Aleksandr Kisljakiga kõnelusi pidanud Flynni isiku.

Grenelli käik justiitsministeeriumi toimus samal nädalal, kui USA justiitsministeerium lõpetas Flynni suhtes kriminaalasja, leides, et ei suuda tõestada, et ta valetas Vene-kontakte uurinud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) uurijatele. Kriitikute hinnangul ei ole otsus seotud faktidega, vaid justiitsministeeriumi juhtkond soovib lihtsalt president Trumpile meele järele olla.

Obama administratsiooni rahvusliku julgeoleku nõunik Susan Rice on avalikult tunnistanud, et on teinud küll mõned asjaga seotud Trumpi üleminekumeeskonna liikmete nimed teatavaks luureraportites, kuid on visalt eitanud, et oleks neid avalikkusega jaganud. Küsimus puudutab niinimetatud unmaskingu protseduuri, mis tähendab seda, et luureagentuuride sihtmärgiks olevate isikute jälgimise kohta koostatud salajastes luureraportites esinevad asjasse mittepuutuvate nimed tehakse raportites avalikeks, mis omakorda toob kaasa selle, et neid nimesid teab senisest palju suurem ring ametnikke.

Vabariiklasest esindajatekoja liige Devin Nunes, kes on Venemaa kontakte puudutava uurimise kauane kriitik, on süüdistanud Obama administratsiooni Trumpi üleminekumeeskonna liikmete ebakohases unmaskingus pärast seda, kui oli kohtunud kahe julgeolekuametnikuga Valges Majas, kes tema sõnul tutvustasid talle dokumente, mis tema väiteid kinnitasid. Siiani ei ole Nunes küll oma süüdistuste, et Obama ametnikud oleksid unmaskinguga lähtunud poliitilistest motiividest, kinnituseks mingeid tõendeid esitanud, märgib ABC News.