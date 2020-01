Maaomanike erimeelsused takistavad Tartu Holmi kvartali väljaehitamist

Aastate eest vaieldi Tartus tuliselt, kas Emajõe kaldal tänase Atlantise maja juures peaks olema park või hooned. Ehkki peale jäi viimane mõte, pole koppa maasse löödud. Holmi kvartaliks kutsutud maa-ala arendust takistavad maaomanike ja linna erimeelsused. Tartus kesklinnas Emajõe kaldal asuv Holmi kvartal jaguneb viie omaniku vahel. Kinnistud kuuluvad riigile, Tartu linnale ning kolmele eraomanikule.

2017. aasta arhitektuurivõistlusega valmis Holmi kvartalile hoonestuskava. Piirkonna detailplaneering peab sellega kooskõlas olema.

Kvartali suurim kinnistu, Narva maantee 2a, kuulub riigile. Endise Tartu abilinnapea Jarno Lauri sõnul oli üks põhiline Holmi kvartali nurgakivi sinna plaanitud riigimaja.

"Tuua rohkem avalikke funktsioone kesklinna. Rohkem kontoreid, töökohti ja sellega siis haakus eraomanike huvi väärindada maksimaalselt oma kinnistuid, ehk siis teha äri- ja elamu funktsiooniga maju," rääkis Laur.

Eelmisel aastal otsustas valitsus, et riigimaja ehk riigiasutusi koondav hoone Tartusse ei tule. Riigi kinnisvara aktsiaseltsi kinnitusel neil krundiga lähima kaheksa aasta jooksul mingit plaani pole.

Narva maantee 2c-d omanik on Solaron Kinnisvara OÜ, mille juhatuse liikmed on Margus Linnamäe ja René Teimann. Kinnistu omanikud on proovinud enda maal algatada detailplaneeringut juba 2009. aastast. Ka eelmisel suvel prooviti, kuid linn lükkas ettepaneku tagasi, öeldes, et see ei ole hoonestuskavaga kooskõlas.

Teimann ei usu, et Holmi kvartalit kõigi omanike koostöös planeerida õnnestuks. Ta ütleb, et kui linn tahab, et sinna midagi tuleks, siis peab linn ka initsiatiivi näitama.

Tartu linn omab kinnistut Narva maantee 2e, kus praegu on parkla. Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul ei plaani linn seal lähiajal midagi.

"Kui me vaatame, et millised arengud seal saaksid toimuda, siis tõesti need peaksid ehituslikus mõttes tulema ikkagi väljaspoolt linna, see initsiatiiv," tõdes Laidre.

Narva maantee 2 ehk Atlantise maja kuulub Balti Kinnisvara OÜ-le. Abilinnapea Laidre sõnul on Atlantise omanikud proovinud kvartali piirkonnas detailplaneeringut algatada. "Aga see soov ei olnud kooskõlas hoonestuskavaga ja sellisest detailplaneeringu algatamisest linn keeldus," lisas ta

Narva maanteed 2f asub teistest eraomanikest eraldi riigi maatüki kõrval. Selle omanik on Imre Peets, kes ütleb, et tema ei määra seal midagi. Peetsi sõnul ei ole kvartali omanikel ühist nägemust.

Eelmisel suvel kirjutas linn Narva maantee 2c omanikele, et kui osapooled kokkulepet ei saavuta, võib linn 2017. aasta arhitektuurivõistluse nurjunuks kuulutada. Sellisel juhul tuleks korraldada uus konkurss.

"Tegu on nii olulise osaga Tartu kesklinnast. Ja tegu on nii prominentse kohaga. Seal peab olema kohalik omavalitsus see, kes seda protsessi eest veab. Teisiti see paraku lihtsalt ei tööta. Mõnikord on targem jätta tegemata, kui teha halvasti," rääkis Tartu endine abilinnapea Jarno Laur.