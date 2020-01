Solman (Isamaa) ütles, et riik on soodustanud laste järjestikuseid sünde, pakkudes majanduslikku kindlustunnet peredele, kus lapsed sünnivad järjestikku alla 2,5-aastase vahega.

"Samas on senine elu näidanud, et alati 2,5 aastast ei piisa. Kui järgnevat last ei õnnestu selle aja jooksul saada, eelistatakse sageli tööle naasta, et teenida välja uus vanemahüvitis. Järgneva lapse sünd lükatakse edasi ning on oht, et erinevatel asjaoludel jääb ta ka hiljem sündimata," tõdes Solman.

Solmani sõnul on oluline, et regulatsioonid ei mõjutaks peresid soovitud järjestikuseid sünde majanduslikel kaalutlustel edasi lükkama ning seepärast ta soovibki pikendada järjestikku sündivate laste puhul samas suuruses vanemahüvitise maksmist kolmeaastase sünnivahemikuni.

"Ettepanekut toetab ka asjaolu, et lapsehoolduspuhkusel on võimalik olla kuni lapse kolme aasta vanuseks saamiseni ning lapsevanemalt ei saa eeldada sel ajal tööle naasmist. Samuti võivad naisel olla olulised meditsiinilised põhjused pikema sünnivahemiku hoidmiseks," rääkis Solman.

Üldisemalt rääkides märkis rahvastikuminister, et kolmandad lapsed ongi viimasel ajal hoogsalt sündima hakanud - 2018. aastal sündis neid lausa pea veerandi võrra varasemast rohkem.

"Raske on nii suurt ja äkilist muutust seletada millegi muu kui 2017. aastal jõustunud lasterikka pere toetusega. Majanduse hea käekäik ning palgakasv aitasid samuti kaasa," lausus Solman.

Ta rääkis, et lisaks soovib ta koostöös sotsiaalministriga parandada lapsevanema haigus- ja hooldushüvitise maksmise tingimusi.

"Kuna lapsehoolduspuhkuselt tööle naasval lapsevanemal puudub enamasti eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse tema hooldus- ja haigushüvitis alampalgalt. Haige lapsega koju jäämine või ka vanema enda haigestumine, mõjutab olulisel määral pere sissetulekut ja majanduslikku kindlustunnet. Raskused tööturule naasmisel võivad vähendada ka hilisemat perelisa soovi. Olukord ei ole peresõbralik ja vajab kiiret lahendamist," selgitas Solman.