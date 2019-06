Mehhiko presidendi sõnul on ta valmis Trumpiga tollimaksudest rääkima

Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador ütles teisipäeval, et on valmis USA presidendi Donald Trumpiga tollimaksude kehtestamise osas kõnelusi pidama, kui see peaks vajalikuks osutuma.

"Kui vaja, siis me teeme seda," ütles Obrador, kui temalt küsiti, kas ta on valmis Trumpiga probleemi lahendamiseks isiklikult kohtuma.

"On väga tõenäoline, et me jõuame kokkuleppele. Kõnelused on selliste küsimuste lahendamiseks õige tee," lisas riigipea.

Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard väljendas varem päeval Washingtonis ajakirjanikele sama arvamust. Ebrardi hinnangul on olemas väga suur tõenäosus, et läbirääkimised USA presidendi Donald Trumpi ähvardatud tollimaksude vältimiseks õnnestuvad.

"Ma arvan, et läbirääkimistel on 80 protsenti meie kasuks, 20 protsenti on võimalus, et kohe praegu kokkuleppele jõudmine võib raskeks osutuda," ütles Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard Washingtonis ajakirjanikele.

Ebrard kohtub kolmapäeval USA välisministri Mike Pompeoga. Ta ise arvab, et jutuajamine tuleb tõenäoliselt pikk, kuid viljakas.

Mehhiko kaubandusläbirääkija Jesús Seade kohtub juba teisipäeval USA kaubandusesindaja Robert Lighthizeriga, kellega koos juhiti kõnelusi uue Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe üle.

Trump hoiatas eelmisel nädalal ja kordas oma sõnu teisipäeval Londonis viibides, et kui Mehhiko ei pidurda oluliselt illegaalset sisserännet Ühendriikidesse, kehtestatakse kõigile Mehhikost USA-sse saabuvatele kaupadele tollimaksud.

Algust tehakse 10. juunil viie protsendiga ja oktoobriks tõusevad need 25 protsendini, ähvardas Trump.

"Mehhiko peab jõulisemalt tegutsema ja peatama selle pealetungi, selle invasiooni meie riiki," lausus Trump Londonis ühisel pressikonverentsil Briti peaministri Theresa Mayga.

Mehhiko jaoks on kaalul väga palju, sest 2018. aastal eksporditi Ühendriikidesse 346 miljardi dollari väärtuses kaupu autodest ja autoosadest arvutiteni. Ekspordimahult jäi USA alla vaid Hiinale.

Mehhiko ametnikud kiirustasid Washingtoni kriisi lahendama.

Trump: Mehhiko peab lõpetama invasiooni

USA president Donald Trump hoiatas teisipäeval taas Mehhikot, et see peab peatama Ühendriikidesse pürgivate migrantide invasiooni.

Läinud nädalal ähvardas ta vastasel juhul kehtestada tollimaksud Mehhiko impordile.

"Mehhiko peab jõulisemalt tegutsema ja peatama selle pealetungi, selle invasiooni meie riiki," lausus Trump Londonis ühisel pressikonverentsil Briti peaministri Theresa Mayga.

Trump ähvardas neljapäeval kehtestada seoses üha kasvava immigratsiooniga tollimaksud Mehhiko impordile, alustades viiest protsendist 10. juunil ning tõstes seda sügiseks kuni 25 protsendini, šokeerides selle sammuga oma vabariiklastest liitlasi kongressis.

Otsus raputas ka maailma aktsiaturge, mis on niigi kaubandussõdade tõttu ebakindlad.

"Inimesed on aastaid öelnud, et me peaksime Mehhikoga rääkima. Probleem on selles, et Mehhiko on USA-d ära kasutanud, võttes, kuid mitte kunagi andes," süüdistas Trump nädalavahetusel terves reas Twitteri postitustes.