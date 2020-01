Üksikud aktivistid pikettisid Moskvas Putini algatatud muudatuste vastu

Laupäevase meeleavalduse initsiaatoriks oli tuntud ajakirjanik ja ühiskonnaaktivist Ilja Azar. Vaatamata sellele, et presidendi pakutud põhiseaduse muudatused formaalselt tugevdavad Vene parlamendi rolli ja natuke piiravad presidendi võimu, ei rahulda see opositsiooni.

"Meid ei rahulda see, millest ammu juba rääkisid politoloogid, poliitikud ja eksperdid, et Putin ei kavatse riigijuhtimisest mitte kuskile ära minna, kuid arvatavasti paneb presidendiameti maha. Sellest räägivad ka tema pakutud muudatused, riiginõukogu rolli tugevdamine. Ei tahaks näha sellist varianti. Ma arvan, et Putin on piisavalt riiki juhtinud ja tal on aeg ära minna," põhjendas Azar.

Politsei oli kohal viie minutiga, aga piketeerijat kinni ei peetud. Pärast dokumentide kontrollimist läks politsei ära ja Ilja Azari koha võtsid sisse teised piketeerijad.

"Mulle ei meeldi, et president Putin püüab võimule jääda veel piiramatuks ajaks. Need muudatused, mida plaanitakse põhiseadusse viia, on suunatud sellele, et Putin jääks igavesti võimule," ütles piketeeriv kodanikuaktivist Ruslan.

"Mind ei hirmuta enam miski. Selles riigis võib mind hirmutada ainult vangla. Ja ma pole üldse üllatunud, sest mida halvemini me mõtleme võimust, seda lähemal tõele me oleme, paraku," lisas teine aktivist Angelina.

Pühapäeval peaks Moskvas toimuma protestimarss põhiseaduse muudatuste vastu. Moskva linnavalitsus andis selleks ka loa.