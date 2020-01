Põhiseaduse töögrupp arutab ka plaani teha Putinist Venemaa ülemvalitseja

Venemaa põhiseaduse muutmist arutava töögrupi kaasesimees Pavel Krašeninnikov ütles, et töögrupp on saanud põhiseaduse muutmise asjus rohkelt, umbes 700 ettepanekut, mis kõik tuleb fikseerida ja arutusele võtta. Üheks ettepanekuks, mida töögrupp peab nüüd arutama hakkama, on mõte, et praegusest presidendist Vladimir Putinist võiks tulevikus saada Venemaa "ülemvalitseja".