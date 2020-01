Eelmise nädala kolmapäeva hilisõhtul moodustas Venemaa president 75-liikmelise töögrupi, mis pidi välja töötama põhiseaduse muudatused. Reedel sai töögrupp esimest korda kokku ja juba sel nädalal saatis president valmis seaduseelnõu parlamendile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad ajasid sellesse põhiseaduse muudatuste gruppi kokku näitlejaid, sportlasi, iluuisutajaid. Kas nad saavad sellest asjast aru? Mina olen teeneline jurist, kaua aega on vaja mõelda ja liidestada presidendi kõne, muudatusi ja seadusi. Nemad aga mitte midagi ei tea ega oska," kommenteeris Liberaaldemokraatliku partei fraktsiooni esimees Vladimir Žirinovski.

Duumasaadikud ei tea, miks Kreml niimoodi kiirustab põhiseaduse muutmisega, aga lisaks presidendile on nad valmis ka oma muudatusi pakkuma.

"Minu arvates ei ole mingit kiirustamist. Me töötame täitsa rahulikult. Pakume muudatuste esitamise tähtaja. Põhimõtteliselt töögrupp on valmis muudatusi esitama. Põhiküsimus on ülevenemaalises rahvahääletuses. Lisaks on ka mõned teised punktid, mis meie arvates vajavad muutmist," rääkis riigiduuma riigiehitamise ja seadusandluse komitee esimees Pavel Krašeninnikov.

Duuma kuluaarides arutasid ajakirjanikud parlamendi laialisaatmise võimalust kohe pärast põhiseaduse muudatuste vastuvõtmist.

"Seda ei ole, see on väljamõeldis. Mina suhtun sellesse väga negatiivselt. Seaduseelnõu tekstis seda ei ole," kinnitas Krašeninnikov.

Ka president sellest variandist ei rääkinud.

"Teiseks lugemiseks tulevad juba muudatuste muudatused ja muudatuste lisad. Ma olen veendunud, et neid muudatusi tuleb piisavalt palju, ka nendesse paragrahvidesse, mida president ei puudutanud," ütles duumasaadik, presidendi põhiseaduse muudatuste töögrupi liige Vjatšeslav Nikonov (Ühtne Venemaa).

"Omal ajal, kui meil käis debatt põhiseaduse üle - see oli 1992-1993 aastatel -, ma olin ühe alternatiivse põhiseaduse projekti kaasautor. Ja ma hindasin seda põhiseadust, mis lõpuks vastu võeti, üsna kriitiliselt. Nii et sinna võib teha igasuguseid muudatusi," lisas Nikonov.

Seaduseelnõu esimene lugemine toimub neljapäeval, misjärel töögrupp ja duumasaadikud saavad sellesse esitada oma muudatused. Teine lugemine toimub tõenäoliselt veebruaris.