"AK Nädal": jõulukuused kasutatakse taaskasutuses viimsegi okkani ära

Keset globaalset kliimasoojenemist on taaskasutus üks võtmesõnadest. Nii on viimastel aastatel pakutud väärikat lõppu ka näiteks jõulukuuskedele.

Ajad, mil linnarahvas, kel ahju või komposti hunnikut polnud, oma jõulukuused pärast pühi lihtsalt aknast välja viskas, on nüüdseks õnneks möödas, kui mõned harvad erandid välja arvata. Paljudes Eestimaa omavalitsustes kogutakse kuused tasuta kokku ja kasutatakse lõpuks kuni viimse okkani uuesti ära.

"Kümmekond aastat on see traditsioon ühel või teisel moel eksisteerinud ja umbes kuus aastat tagasi hakati tegema kuuskede taaskasutamist mitte üksikul puhul vaid laiemalt, igas linnaosas omamoodi," ütles Tallinna kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet.

Kogumiskonteinerisse toodud kuusepuudest meisterdati ka sel aastal mitmel pool uhkeid tuleskulptuure ja alles laupäeval peeti võimsad tuleetendused maha näiteks Tartus ja Tallinnas Mustamäel. Võimalik on aga hoopis laiem taaskasutus ning seda teed lähevad tänavu mitmed Tallinna linnaosad.

"Osa kuuski saadame selleks et nendest saaks teha hakkepuitu et seda kasutada meie rohealadel linnaruumis," rääkis Vladimir Svet.

Hakkepuidu valmistajate hinnangul võidab puidu taaskasutus aasta aastalt enam populaarsust ning hakkemasinatel tööst puudust ei ole.

"Igal aastal üha enam ja enam on jõulukuuski meie hoovile rännanud ja sel aastal ka väga palju uusi kuuski, mis on alles pakendis. Meie mõõdame kuupmeetrites ja see aasta on ikka päris mitmed sajad kuupmeetrid tulnud," sõnas Puiduhake.com juhatuse liige Erkki Naabel.

Hakkepuitu saab kasutada mitut moodi ning nii jäävad ka meie jõulukuused omal kombel alles siiasamasse linnaruumi.

"Mis on väärtuslik, läheb taaskasutusse, sellest tehakse terviseraja katteid, puitlaastplaate, ja väheväärtuslik jõuab koostoote jaamadesse millest tehakse siis sooja ja elektrit," rääkis Naabel.

Tallinnas on kuusekonteinerid avatud ka järgmisel nädalal kesklinnas ja Põhja-Tallinnas ning kuu lõpuni Haaberstis. Konteinerite asukohad on kirjas linnaosade kodulehtel.

Tallinna Raekoja platsil seisnud jõulupuu saatuse osas saavad kõik kaasa rääkida Tallinna kodulehel käiva ideekonkursi raames.