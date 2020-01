Kuidas te kommenteeriksite nüüd seda tulemust, milleni viis Keskerakonna Tartu piirkonna sisetüli?

Mul on südamest kahju, et asjad üldse selleni läksid. See on üsna karm õppetund mitte ainult Keskerakonnale, vaid mitmetele Eesti erakondadele, mida tähendab populism, mida tähendab professionaalsus ka poliitikas. Sest, praegune piirkonna juhtkond tegi kõik selleks, et see just nüüd läheks. Tõsi, vahel seda ise uskumata vaid arvates, et et nii-öelda poliitikas külas käies võid sa teha suuri tegusid.

Milline on teie sõnum nüüd piirkonna juhile Jaan Tootsile?

Noh, kõigepealt vaatame, arutame asjad läbi, aga on üheselt selge, et oma

episoodilis-fragmentaalse tegevusega poliitikas ta demonstreeris seda, et antud valdkonnas ta ei ole kvaliteetne juht. Seda võis juba ammu näha, sellepärast et mitmed tema mõtted ja ideed olid sellised, mis erakonna poliitikasse ei sobi või mis üldse poliitikasse ei sobi. Ei ole niimoodi, et kui mulle mõni nägu ei meeldi või kui keegi ütleb, et naisterahvas - jutt käib ju Monica Rannast - et kuidas saab olla naisterahvas juht? Aga see ei ole kõige tähtsam. Jaan Toots oli ebaprofessionaalne, uskus neid, kes tulid talle oma ideede või luuludega teda tagant ässitama. Ja mul on südamest kahju sellest, mis juhtus. Aga paraku oli see tee valitud hoopis varem.

Kas teie hinnangul peaks Jaan Toots nüüd piirkonna juhi koha pealt tagasi astuma?

Jah, ma arvan, et piirkonna juhatusel oleks aeg tagasi astuda.

Millisena te näete nüüd Keskerakonna tulevikku Tartus?

See on seesama asi, et munadest omletti on oi kui lihtne teha, aga hakka sa omletist nüüd mune tegema. Keskerakond Tartus vajab tugevat taastamistööd, see on üheselt selge.

Kas teil on nüüd kahju, et te ise ei jätkanud enam piirkonna juhatuse esimehena?

Jah, ma olin, olin mõneti naiivne ja hindasin meie poliitilist kultuuri kõrgemaks, kui see tegelikkuses osutus. Ma ei väsi kordamast, tegelikult minu tagasiastumine ei olnud seotud erakonnale selja pööramisega, vaid me rääkisime kolm aastat sellest, et vana kaardivägi on olnud tubli, oma töö ära teinud ja peaks aitama uuel põlvkonnal juhtimine üle võtta, olema lähedal. Ja umbes seda ma lootsingi.

Mida peaks erakond Tartu koha pealt just ette võtma lähenevate kohalike valimiste kontekstis?

Noh, ilmselt on niimoodi, et tuleb ikkagi kujundada uus meeskond või võtta vanadest tegijatest, kes, kes vahepeal arvasid, et ilma nendeta saadakse hakkama. Et nemad pühenduvad oma põhitööle või midagi muud sellist, nii et see on ikkagi hästi tõsine töö. Ja tegelikult on need inimesed ka olemas. Ütleme otse - ega ka minul midagi üle ei jää, et unistused, et oi ma hakkan nüüd riigikogu liikme ja akadeemilise vabahärra staatusse. Et päeval parlamendis ja öösel saan raamatuid kirjutada... Noh, ilmselt ikkagi üks põhitöökoht Tallinn-Tartu kiirteel ikka on ikkagi jätkub, midagi teha ei ole.

Et kui peaks ju piirkonna juhatus tagasi astuma, siis te kandideerisite uuesti piirkonna juhatuse esimehe kohale?

Me arutame läbi, aga kui see on vajalik, siis mul tuleb seda teha. Kui tulekahju juba on, siis keegi ei ütle, et ma ei ole päästekomando liige, ma ei lähe päästma. Ja ausalt öeldes ma olen ikkagi paarkümmend aastat Tartu Keskerakonda üritanud edendada ja edasi viia ja ei ole iga edu peale hakanud kukeleegutama, vaid tagasi teinud. Ja ma ei saa näha, et see kõik lihtsalt täiesti vastutustundetu Jaan Tootsi ja tema veel vastutustundmatute nii-öelda heade nõuandjate armust

kemmergusse lasta.

Arvate, et kui nüüd aktiivselt tegutsema hakkate, on kohalikele valimistele võimalik minna löögivõimelise ja ühtse meeskonnana?

Absoluutselt. Puht poliittehnoloogiliselt on see täiesti õigeaegne crash või kokkuvarisemine, sellepärast, et veel on aega parandada ja tõusta tuhast.