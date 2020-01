Kuigi Jaan Toots ise väidab, et poliitika pole talle võõras, peab Tartu piirkonna endine juht Aadu Must Tartus juba kuid kestnud vastasseisude ja lõpuks ka Keskerakonna koalitsioonist välja jäämise üheks peamiseks põhjuseks just Jaan Tootsi kogenematust poliitikas. Tema arvates ei ole piirkonna juhatus koht, kus poliitikategemise õppimist alustada, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

"Kui uus juhtkond ütleb, et me nüüd õpime ja kasvame, siis see on nüüd üsna õnnetu asi. Kui näost särab poliitilises mõttes vastu alghariduse valgus ja "mulle-mulle", siis ikka väga edasi ei sõida," kommenteeris Must.

"Pigem see oligi nii, et meie väga lugupeetud professor, kes arvab, et ma olen poliitikas algklassides, ei saanud ise aru, et kui on kaotus, tuleb see ka vastu võtta ja oleks võinud selle lahendada nii vana poliitikuna nagu tema hoopis teistmoodi," rääkis Toots.

Toots peab silmas seda, et Aadu Must ning Monica Rand oleksid pidanud ise Tartu poliitikast taanduma, sest nad ei pääsenud piirkonna juhatusse. Piirkonna kauaaegne juht Aadu Must on volikogu esimees ning tema piirkonna esimehe kohale ei kandideerinud. Monica Rand, kes kandideeris piirkonna juhiks, kuid valituks ei osutunud, on hetkel veel Tartu abilinnapea.

Ranna abilinnapea kohalt kangutamine on kestnud alates oktoobrist. Jaan Toots ütles, et poliitikas tuleb osata kaotada ja lahkuda.

"Keegi ei kangutanud. Olen kogu aeg öelnud, et küsimus oli inimeste omavahelistes suhetes, käitumistes. Ja veelkord rõhutan, et kui konverents ei andnud volitusi, siis oli midagi viltu. Poliitikas ongi nii, et täna sind valiti, homme ei valita, astud tagasi. Tuleb osata kaotada," rääkis Toots.

Keskerakonna juhatus heitis Ranna erakonnast välja 15. jaanuaril.

SDE Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof arvab, et vähemalt Tartus ei käi asjad nii, et piirkonna juht saadab volikogu poolt kinnitatud abilinnapea minema, kuna ta on Aadu Mustaga mestis.

"Kui Jaan Toots tuli Tartusse, tõi ta kaasa Tallinna kombed, Tallinna Keskerakonna kombed, võib-olla isegi vanad kombed, veel Savisaare-aegsed. Meil Tartus ei ole sellist kemplemist olnud nagu on olnud Tallinnas. Ja autoritaarne, ülemuslik suhtumine oma erakonnakaaslastesse nagu praegu on välja tulnud, see ei ole samamoodi Tartus kombeks olnud, isegi mitte Keskerakonnas," kommenteeris Pikhof.

7. novembril sõitis Tartusse Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas, aseesimees Mailis Reps ja peasekretär Mihhail Korb, et tekkinud olukorda lahendada.

"Minu jaoks on selline jõudemonstratsioon üsna harukordne. Üldjuhul suudetakse need asjad lahendada inimlikult, mõistlikult, läbirääkimiste teel ja piirdutakse näiteks sekretäri tasandil. Aga seekord oli kogu tippjuhtkond - ka Mailis Reps oli tegelikult ju Tartus seda asja lahendamas. Aga mis sealt veel silma paistab, on see, et plaan oli valmis mõeldud laiemas ringkonnas kui ainult kohalik piirkond. Selle tõttu minule paistis sealt välja umbusaldus ka Aadu Musta vastu," rääkis Tartu endine linnapea, reformierakondlane Urmas Kruuse.

Jaan Toots ütles seda kohtumist meenutades, et Jüri Ratas tuli kohale selleks, et kuulata, millised on meeleolud Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuses.

"See ei olnud väga ilus koosolek. Seal öeldi kõik tõde välja. See jäi meil omavahele. Pigem härra Ratas koos aseesinaise Mailis Repsi ja peasekretäriga kuulsid ja nägid isiklikult meelsust, mis ka seal välja öeldi, et tegelikult peaksid eelmised juhtliikmed tagasi astuma ja erakond läheb rahulikult edasi," selgitas Toots, kinnitades, et tegemist oli umbusaldusega Aadu Mustale.

Tartu Reformierakond on alustanud koalitsioonikõnelusi sotsiaademokraatidega ning Keskerakonnal tuleb olla tõenäoliselt kuni järgmiste kohalike valimisteni opositsioonis.

"Mõistlik erakond end enne valimisi koalitsioonist välja ei arva. See tegevus, mida Tartu keskerakond tegi, tähendas minu jaoks justkui vabatahtlikku välja arvamist koalitsioonist," ütles Kruuse.

Urmas Kruuse meenutas, et 2011. aastal, kui tema oli linnapea, tekkisid Tartu Keskerakonnas vastuolud ning ka siis vahetus linnas võim ning Keskerakonna asemel pääses linnavalitsusse Isamaa ja Res Publica Liit ehk praegune Isamaa. Aadu Must oli ka toona üks võtmefiguure, sest teatas, et lahkub Tartu poliitikast ja pühendub riigikogule. Must tuli õige pea Tartusse tagasi ning Kruuse oletab, et see võib ka nüüd korduda.

"Täna võib pooleldi naljatades konstateerida, et iga kord, kui Aadu Must hakkab Tallinna poole minema, siis Tartu Keskerakonnas jamad peale hakkavad. Nii et meil on, mille üle mõelda, ja praegu ei saa üldse välistada seda, et Aadu Must juhikohale tagasi tuleb," rääkis Kruuse.

"See, et vanker, mis on kraavis, uuesti tee peale aidata tõugata, on minu aukohus ja ka reaalne kohustus. Aga öelda, et nüüd 20 aastat juhib jälle Aadu Must, see väga reaalne ei ole, eksole," ütles Must.