Must: Jaan Toots on nii mõneski ametis hea, aga poliitikas mitte

Keskerakonna Tartu piirkonna endine esimees Aadu Must ütles Keskerakonna kukkumist linnas opositsiooni kommenteerides, et Jaan Toots ei ole hea poliitik.

"Mulle meeldib Jaan Toots väga. Nii mõneski ametis, kujutan ette, et ta võiks olla ühes, teises, kolmandas ametis hea, aga poliitikas ta nii hea ei ole ja mitmetest asjadest arusaamisega on tal ka raskusi," rääkis Must "Ringvaates".

Must tuletas meelde, et piirkonnajuht peaks tahtma omavalitsuses saama kõrgeima võimaliku ametikoha, et seal reaalselt kaasa rääkida. Toots aga seda ei soovinud, samuti ei olnud tal Musta sõnul pakkuda kedagi erakonnast välja heidetud Monica Ranna asemele abilinnapea kohale.

"Nii poliitikas ei käi. Igas asjas oma on käsitööoskused: on lasteaed, algkool, siis põhikool, virtuoosne on siis, kui on juba kõrgharidus selles valdkonnas. Jaan Tootsil on kõrgharidus, aga poliitikas on veel väga pikalt koolis käia," lisas ta.