SDE Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof ja reformierakondlasest linnapea Urmas Klaas kinnitasid ERR-ile, et parteid leidsid teisipäeval keskkonna ja linnaplaneerimisega seotud teemades väga suure ühisosa ning suuri erimeelsusi ei olnud.

Klaas selgitas, et SDE ja Reformierakond tahavad Tartu elukeskkonda edasi arendada selleks, et linn oleks atraktiivne uutele inimestele, et üliõpilased tahaksid Tartusse elama jääda ja et noori tuleks juurde.

Klaasi sõnul soovivad erakonnad rattaringlust edasi arendada - laiendada seda nii Tartu linnas kui laieneda ka naaberomavalitsustesse.

Pikhof rääkis, et SDE soovib Maarjamõisa paremat ühendamist kergliiklusteede ja ühistranspordiga, tunnistades samas, et ühistransport on praegu juba väga hästi korraldatud.

Keskkonnasõbralikest lähenemistest tõi Pikhof välja ka topsiringluse laiendamise.

Pikhofi sõnul soovib SDE keskkonnakomisjoni loomist.

Rääkides sotside valimiste aegsest lubadusest teha korda Emajõe ja Anne kanali vaheline roheala, ütles Pikhof, et sellega minnakse edasi ning järgmisel aastal võib see ka teoks saada.

Seda, kuidas erakonnad protseduuriliselt koalitsiooniga edasi lähevad ning kuidas jaotuvad linnavalitsuse ametikohad, teisipäeval ei arutatud.

"Me oleme kokku leppinud, et personaliteemad ja sedalaadi teemad me jätame kõige viimaseks punktiks. Senine praktika on kinnitanud, et taolisi teemasid tuleb rääkida siis, kui sisulised asjad on kokkulepitud," ütles Klaas.

Klaas on varem öelnud, et tema tahab jätkata samade Reformierakonna abilinnapeade meeskonnaga.

Kolmapäeval jätkuvad läbirääkimised kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalteemadega ning siis tuleb kõne alla ka sotside üks põhilistest soovidest jätta lasteaia kohatasu muutmata.