Klaas: koalitsioonilepingu lahti võtmine poleks olnud loogiline

Saatejuht Mirko Ojakivi märkis, et Keskerakonna Tartu piirkonna eismees Jaan Toots oli esmaspäevaks jõudnud lahenduseni, et tuleks laiendada koalitsiooni ja avada ka uus koalitsioonilepe.

Urmas Klaas sellist vajadust ei näinud. "Ma olen lähtunud kogu aeg ühest kriteeriumist ja see on terve mõistus. Minu jaoks peavad asjad olema loogilised. Ma ei oska neid muidu ellu viia, kui nad ei ole minu jaoks loogilised. Ma ei näe kuidagi loogikat selles, et senine koalitsioonileping, mis on sõlmitud Reformierakonna ja Keskerakonna vahel, et see enam ei ole nagu päris koalitsioonileping sellepärast, et sellele kirjutas alla Keskerakonna Tartu piirkonna endine esimees Aadu Must. Ja kui nüüd on uus esimees, siis me peaksime koalitsioonilepingu lahti võtma ja hakkama seda uuesti arutama," rääkis Klaas.

Klaasi sõnul käis aasta lõpus Tartus peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ning ütles selgelt, et Keskerakond ei näe vajadust koalitsioonilepingu revideerimiseks ja selle täiesti nullist alustamiseks. "Sellised vastakad signaalid kahjuks ei soodusta töist õhkkonda," nentis Klaas.

Klaas rääkis, et ühisosa Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga on suur ja selleks on alust andnud koostöökultuur Tartu linnavolikogus. Tartu sotsid nimelt toetasid ka Tartu linnaeelarve vastuvõtmist detsembrikuus.

Klaas ütles, et Reformierakonna jaoks on kõige tähtsam, et hariduses jätkuks jätkusuutlikkuse elujõud ning samuti lasteaedade ning koolide areng. "Kui need ei arene, kui me sinna ühiselt ei panusta, siis me võib-olla ei ole PISA uuringutes nii tublid ja ühiskond tervikuna," lausus ta.

"Eks lähipäevad näitavad, mille üle arutelud ja vaidlused kõige ägedamad on. Selge on see, et koalitsioonileping peab olema realistlik ja selline, mida on võimalik ellu viia. Sisuliselt me sel aastal töötame ju juba vastuvõetud eelarve järgi," märkis linnapea.

Klaas rääkis, et eelarvet saab kohendada lisaeelarvetega, aga raha on ikkagi täpselt niipalju nagu on ja kogu jõud tuleb suunata sellele, et raha juurde teenida. "Raha teatavasti ei leita metsast, seeni leitakse, aga raha teenitakse," ütles Klaas.

Reformierakonna Tartu piirkonna juhatus ja Tartu linnavolikogu fraktsioon otsustasid lõpetada Tartu linnavolikogus koostöö Keskerakonnaga praeguses koalitsioonis ning alustada konsultatsioone SDE-ga Tartus uue koalitsiooni moodustamiseks.

Refoermierakonna viis otsuseni Keskerakonna sisetüli, mis lahvatas abilinnapea Monica Ranna tagasikutsimise ümber.