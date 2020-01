Valga valla kommunikatsioonijuht teatas pressiteates, et koalitsiooni lagunemise põhjustas vajadus vaadata kahe aasta möödumisel haldusreformist üle valla juhtimisstruktuur ning uuendada juhtimismudelit, milles senised võimuerakonnad ei leidnud mõlemale poolele sobivat lahendust.

Reformierakond alustas läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Isamaa saadikutega. "Peame täna arutelusid, et kõigis valla juhtimisega seotud asjaoludes üksmeelele jõuda. Moodustatava koalitsiooni ees seisab mitmeid väljakutseid, kuid usun, et suudame need uute partnerite toel ületada," selgitas Valga vallavanem Margus Lepik (Reformierakond).

"Valga valla probleemkohad on viimastel aegadel on järjest enam tähelepanu pälvinud. Kui kritiseerida, siis tuleb olla valmis võtta ka vastutus ja teha paremini," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Valga osakonna esimees Meeli Tuubel.

Volikogu liige Monika Rogenbaum Isamaast sõnas, et senise opositsiooni tugev töö on andnud vallavalitsusele teadmise parandamist vajavatest valdkondadest.

"Vald vajab vähem poliitikat, rohkem sisulisi otsuseid, erinevate osapoolte ja asjatundjate kaasamist. Seejuures on ka opositsioon asjatundja. Vallavalitsusel tuleb tagada korrektne asjaajamine kodanikega ja tänapäevane kvaliteet oma ülesannete täitmisel," arvas Rogenbaum.

Uue võimuliidu soov on parandada koostöös valla valitsemisviisi, rakendada enam avatud valitsemist ja arendada elu nii linnas kui maapiirkondades. Moodustatava võimuliidu täpne koosseis ja juhtimine peaks selguma lähinädalatel.