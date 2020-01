Eesti rahandusminister Martin Helme leiab, et rohepöördeks ettenähtud vahendeid on oluliselt vähem kui selleks vaja oleks ja kõik see tuleb paljuski muude Euroopa Liidu tegevuste arvelt. Samuti ei ole Eesti rahul sellega, et kivisütt ja põlevkivi on toetuste arvutamisel koheldud erinevalt.