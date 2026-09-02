80-aastane senaator võitis Massachusettsi demokraatide eelvalimised

USA-s Massachusettsi osariigis toimusid demokraatide eelvalimised ning 80-aastane senaator Ed Markey alistas ülekaalukalt oma 47-aastase konkurendi Seth Moultoni.

Peaaegu pool sajandit kongressis töötanud Markey kogus 65 protsenti häältest, Moulton sai 35 protsenti häältest.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et tegemist oli põlvkondadevahelise vastasseisuga, mille keskmes olid Markey vanus ja partei tulevik. Tema vastane Moulton on ka korduvalt sattunud vastuollu partei juhtfiguuridega.

Moulton püüdis valimiskampaania ajal Markey kõrget iga ära kasutada, kutsudes üles muutustele. Moulton sai võimaluse Markey kritiseerimiseks pärast seda, kui senaator ei osanud teledebatis täpselt öelda, milliseid tehisintellekti tööriistu ta oma isiklikes seadmetes kasutab.

"Kogu lugupidamise juures, senaator, kui te isegi ei tea, mida oma telefonis või iPadis kasutate, siis just seetõttu vajamegi uue põlvkonna juhte, kes neid tehnoloogiaid reguleeriksid," ütles Moulton.

Markey on oma karjääri jooksul keskendunud kliimamuutuste vastasele võitlusele ning tema selja taha asus valimiskampaania ajal ka demokraatliku partei vasakpoolne tiib. Teda toetasid muu hulgas Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, suured ametiühingud ja noorteorganisatsioonid.

Markey kritiseeris Moultonit ka selle eest, et viimane seadis 2024. aasta intervjuus kahtluse alla transsooliste sportlaste õiguse võistelda naiste ja tüdrukute spordivõistlustel.

Kuna Massachusetts on demokraatide tugipunkt, on Markey nüüd novembris toimuvatel üldvalimistel ülekaalukas favoriit. Eeldatavasti alistab ta vabariiklase John Deatoni ning oma ametiaja lõpus oleks ta 86-aastane. Deaton kandideeris ka 2024. aasta senativalimistel, kuid jäi toona alla senaator Elizabeth Warrenile.