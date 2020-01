Kunagised töötajad süüdistavad Briti alamkoja endist spiikrit töökiusus

Bercow' ametiaja alguses alamkoja juhtiva ametnikuna töötanud lord Lisvane esitas toimiku endise spiikri kohta tehtud väidetega parlamendi tööalaseid reegleid puudutavale komisjonile, vahendas ajaleht Times.

Väidetavalt sisaldab toimik väiteid, mille kohaselt oli Bercow oma töötajaid kiusanud ja alandanud ning kasutanud selleks mõnikord ka sobimatut sõnavara.

Bercow' kandidatuuri aadlitiitlile esitas opositsioonilise Tööpartei juht Jeremy Corbyn pärast seda, kui konservatiivide valitsus eiras senist tava ja jättis endise spiikri aadlitiitli kandidaadiks esitamata.

Bercow oli Briti parlamendi alamkoja spiiker aastatel 2009-2019 ning enne sellesse ametisse valimist kuulust ta samuti Konservatiivse Partei ridadesse nagu peaministrid David cameron, Theresa May ja Boris Johnson. Viimastel aastatel sai talle osaks aga Brexiti-meelsete konservatiivide pahameel ja teda hakati süüdistama Brexiti pidurdamises.

Bercow' toetajad leiavadki nüüd, et selliste süüdistuste esile kerkimine on kunagiste Brexiti-meelsete parteikaaslaste kättemaks.

Endine spiiker on süüdistusi töökiusus alati eitanud. "Viie aasta jooksul, mil me koos töötasime, oli lord Lisvane'il rohkelt võimalusi tõstatada kõikvõimalikke süüdistusi kiusamises. Mitte ühelgi juhul ei teinud ta seda... selle sekkumise ajastus on kummaline," teatas Bercow kolmapäeva õhtul kommentaariks.

Samas on ka mõned teised endised ametnikud rääkinud avalikult Bercow' vihahoogudest ning praeguse valitsuse ministrid on nentinud, et põhjus, miks Bercow kandidaatide nimekirjast välja jäi, seisnes just jätkuvates süüdistustes tööalase kiusamise teemal.