Lagarde: ohud euroala majandusele on vähenenud

Lagarde ütles keskpanga rahapoliitika nõukogu istungi järel, et keskpanga ülilõtv rahapoliitika on aeglase inflatsiooni ja kasvu tõttu endiselt vajalik.

Samas vihjas ta, et Euroopa Keskpank on euroala väljavaate osas optimistlikumaks muutunud, seda pärast USA-Hiina osalist kaubanduslepet, mis maailmamajandust kaks aastat raputanud tüli leevendas.

"Geopoliitiliste faktoritega, kasvava protektsionismiga ja arenevate turgude haavatavusega seotud riskid on endiselt pigem negatiivsed, kuid need on muutunud väiksemaks, kuivõrd ebakindlus rahvusvahelises kaubanduses taandub," ütles Lagarde.

USA-Hiina kaubandusleping vähendas tema sõnul ebakindlust, kuid sellel on järelmõjud teistele riikidele, mis loob nii võitjaid kui kaotajaid.

Euroopa Keskpank hakkab nüüd selle lepingu mõju põhjalikult hindama, ütles Lagarde.

Teisalt näib, et USA president Donald Trump valmistub järgmiseks kaubanduskonfliktiks. Kolmapäeval võttis ta Davosis sihikule Euroopa Liidu, ähvardades seda autotolliga.

"Euroopa Liiduga on raskem asju ajada, kui kellegi teisega. Nad on meie riiki aastaid ära kasutanud," ütles Trump Fox Business Networkile.

Ta ähvardas kehtestada karistava tollimaksu Euroopa Liidu autodele, juhul kui EL ei soostu transatlantilist kaubanduslepet sõlmima.

Lagarde ütles pingete kasvamise kohta, et teda lohutasid positiivsed signaalid, mis järgnesid Trumpi ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni kohtumisele.

"Kuigi me kõik teame, et nende kohtumiste tulemused on esialgsed, on mõlema poole toon ja meelekindlus jõuda kohtumisel positiivse tulemuseni miski, mida minu arust peaks nägema positiivsena," ütles ta.

Keskpank hakkab uurima võimalusi kliimavõitluses osalemiseks

Euroopa Keskpank hakkab osana oma rahapoliitika strateegia ülevaatusest uurima viise, kuidas aidata kliimamuutusega võitlemisel, ütles panga president Christine Lagarde.

Kuigi keskpanga prioriteediks jääb alati hinnastabiilsuse tagamine, peab keskpank uurima igat võimalust kliimamuutuse tõkestamisel osalemiseks, ütles Lagarde ning hoiatas, et mittemillegi tegemine on ohtlik.

Analüütikte sõnul võib Euroopa Keskpank hakata varaostuprogrammis keskenduma rohelisematele võlakirjadele või hakata majandusprognoosides ja oma muudes tegevustes, näiteks pangandusjärelevalves, võtma arvesse kliimariske.