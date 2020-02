Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde hoiatas, et maailma keskpankadel on vähem võimalusi majanduslanguse korral majandust ergutada.

Lagarde ütles neljapäeval Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni istungi eel, et intressimäärad ja inflatsioon on juba väikesed. See tähendab, et määrade vähendamiseks ning äritegevusele saadaoleva krediidi odavdamiseks on ruumi vähem, lisas ta.

"See madalate intressimäärade ja madala inflatsiooni keskkond on märkimisväärselt vähendanud Euroopa Keskpanga ja teiste maailma keskpankade võimalusi leevendada rahapoliitikat majanduslanguse korral," ütles Lagarde.

Euroopa Keskpank on juba langetanud kesksed intressimäärad nulli või miinusesse.

Euroala pankadele laenamise intressimäär on nullis ja Euroopa Keskpanka üleöö jäetud hoiuste intressimäär on -0,5 protsenti. Negatiivne määr tähendab, et pangad peavad hoiustamise eest peale maksma. Selle eesmärk on innustada pankasid laenama ja hoiduma raha kuhjamisest.

Lagarde on ärgitanud heal rahalisel järjel Euroopa valitsusi suurendama majanduse toetamiseks riiklikke kulutusi ning hoiduma keskpanga ergutusmeetmetele toetumisest.