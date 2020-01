Maakohtu esimees: pikkade otsuste kirjutamine võtabki kuid

Harju maakohtu esimehe Meelis Eeriku sõnul tuleb mahukate kohtuprotsesside puhul arvestada, et motiveeritud kohtuotsuste kirjutamine võtab aega mitmeid kuid. Lisaks mõjutavad nende ajalist valmimist kohtunike osalemine teistel protsessidel.

Eerik ütles reedel ERR-ile, et tõele ei vasta neljapäeval BNS-is väidetu, et mullu suvel kuritegeliku ühenduse juhtimise eest 12-aastase vangistuse saanud Haron Dikajev pole senini saanud kätte motiveeritud kohtuotsust.

"Kohtulahendi resolutsioon kuulutati 21. augustil ja motiveeritud otsuse tegi kohus avalikus 19. detsembril. Seega on otsus süüdimõistetul läbi tema kaitsja tutvumiseks olemas detsembrist. Praegu tegeletakse mahuka motiveeritud otsuse tõlkimisega," märkis Eerik.

Küsimusele, miks võttis motiveeritud kohtuotsuse kirjutamine siiski mitmeid kuid aega, vastas Eerik, et tegemist on töömahuka dokumendiga ning lisaks olid kohtunikul samal ajal istungid teise kuritegeliku ühendusega.

"Kuna tegemist on suure kuritegeliku ühenduse kriminaalasjaga, kus aastate jooksul on uuritud tõendeid, mida igaühte tuleb otsuses eraldi analüüsida, siis on motiveeritud otsuse kirjutamine töömahukas. Lisaks tuleb seda teha teiste menetluste kõrvalt. Muu hulgas olid sellel kohtunikul samal ajal istungid teise kuritegeliku ühendusega. Seega pikkade otsuste kirjutamine võtabki paratamatult aega kuid," märkis Meelis Eerik.

Ka nn Savisaare korruptsioonikaasuse motiveeritud otsus ehk kohtu põhjalikumad argumendid saavad avalikuks mitme kuu pärast. Kohtuotsus langetati 14. jaanuaril, kuid motiveeritud kohtuotsuse avalikustamise viimane tähtaeg on 26. märts.

Ka selle otsuse puhul märkis maakohus, et nii mahukate protsesside puhul ei ole kaks ja pool kuud motiveeritud otsuse vormistamiseks liiga pikk aeg. Lisaks toodi välja, et ka selle protsessi kohtunik kirjutab otsust teiste protsesside kõrvalt, pluss jääb sinna ajavahemikku ka kohtuniku varem planeeritud puhkus.