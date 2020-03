Savisaare kohtuasja motiveeritud otsus sai avalikuks

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega ehk seda on võimalik 15 päeva jooksul edasi kaevata.

Jaanuari keskel mõistis Harju maakohus (kohtunik Anne Rebane) korruptsioonikaasuses kohtu all olnutest süüdi vaid Keskerakonna veteranpoliitiku Kalev Kallo. Kohus leidis, et Kallo süü korruptsioonis on tõendatud ja tal tuleb kanda tingimisi poolteise aasta pikkune vangistus.

Ettevõtjad Aivar Tuulbergi ja Vello Kunmani mõistis kohus õigeks. Ärimees Alexander Kofkini osas lõpetas kohus menetluse aegumise tõttu.

Prokuratuur on Harju maakohut teavitanud otsuse edasikaebamise soovist.

2018. aasta detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.