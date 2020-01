Maakohus sai suvise otsuse 240-leheküljelise motiveeritud osa valmis eelmise aasta detsembri keskel. Praegu tegelevad selle vene keelde tõlkimisega tõlgid, parimal juhul valmib tõlge jaanuari lõpuks.

Samas on mõned Dikajevi kaaskohtualused oma apellatsioonid Tallinna ringkonnakohtule juba edastanud.

Eelmise aasta 21. augustil tunnistas Harju maakohus Eesti kuritegelikus ilmas mõju omava 54-aastase Dikajevi süüdi kuritegeliku ühenduse juhtimises ja mõistis talle 12-aastase vangistuse. Kohus mõistis Dikajevile sama karistuse, mida nõudis talle kohtuvaidluses riigiprokurör Vahur Verte.

Vandeadvokaat Alar Neiland tahtis kohtuvaidluses Dikajevi õigeksmõistmist kuritegeliku ühenduse juhtmise süüdistuses. Samas palus Neiland alternatiivselt, et kui kohus Dikajevit selles süüdistuses õigeks ei mõista, siis võiks kohus määrata talle miinimumi lähedase karistuse.

Süüdistuse järgi rahastas kuritegelik ühendus enda tegevust erinevate majandus- ja varavastaste kuritegude toimepanemisega.

Muuhulgas pandi toime käibemaksupettusi, millega tekitati Lätile ja Leedule sadade tuhandete eurode ulatuses kahju. Eeluurimisel kogutud andmete järgi finantseeriti ühendust samuti Eestis toimepandud kelmustega, millesse kaasati inimesi, kes soostusid tasu eest vormistama oma nimele järelmaksu- ja laenulepinguid.

Süüdistatavatele heidetakse ette ka kehalist väärkohtlemist, omavolilist sissetungi, omastamist, dokumendi võltsimist ja selle kasutamist, tulirelva helisummuti ebaseaduslikku käitlemist, suures koguses narkootikumide käitlemist ning liikluskuritegusid.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo pidas ühenduse liikmetest enamiku kinni 2015. aasta aprillis ja juunis. Dikajev peeti kinni 2015. aasta juuni lõpus ning Harju maakohus võttis ta vahi alla.

Kriminaaluurimine käivitati 2012. aasta lõpus ning seda uuris keskkriminaalpolitsei ja uurimist juhtis riigiprokuratuur.

Praeguseks aastakümneid kriminaalpolitsei huviorbiidis olnud Dikajev on korduvalt kohtu all olnud, kuid on rasketest süüdistustest pääsenud.

Dikajev oli MTÜ Tšetšeeni Noorte Liit juhatuse liige ja OÜ Emir Invest osanik ja juhatuse liige.