Teisipäeval Harju maakohtus esimese kohtuastme lahendi saanud nn Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse motiveeritud otsus ehk kohtu põhjalikumad argumendid, miks just seesugused otsused langetati, ei saa avalikuks ilmselt enne märtsi lõppu.

Motiveeritud kohtuotsuse avalikustamise viimane tähtaeg on 26. märts, ütles ERR-ile Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane.

Siplane selgitas, et mahukate otsuste puhul, nagu kõnealune, ei ole ligi kaks ja pool kuud motiveeritud otsuste vormistamiseks pikk aeg. "Tavaliselt teeb kohtunik seda teiste, ka vahepeal lisanduvate menetluste kõrvalt. Praegusel juhul jääb sinna ajavahemikku ka kohtuniku varem planeeritud puhkus," ütles kohtu pressiesindaja. Antud kaasuses on kohtunik Anne Rebane.

Harju maakohus mõistis teisipäeval Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse osalistest süüdi vaid keskerakondlasest riigikogu liikme Kalev Kallo. Ärimehed Vello Kunmani ja Aivar Tuulbergi mõistis kohus õigeks ning ärimees Alexander Kofkini suhtes lõpetas kohus menetluse mõistliku menetlusaja möödumise tõttu. Kohtuotsus pole jõustunud.

Prokuratuur on Harju maakohut teavitanud otsuse edasikaebamise soovist. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles teisipäeval pärast kohtuotsuse resolutiivosa väljakuulutamist, et praegu on pikemaid kommentaare raske anda, sest prokuratuur ei tea veel kohtu argumente ei õigeksmõistmiste ega ka mõistliku menetlustähtaja möödumise kohta.

Kalev Kallo ütles pärast kohtuotsuse väljakuulutamist ajakirjanikele, et ta ei ole enda arvates seadusega pahuksisse läinud ja tõenäoliselt kaebab otsuse edasi.

Riigiprokuratuur süüdistas endist Tallinna linnapead ja Keskerakonna juhti Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatuna olid kohtu all ettevõtjad Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin ja Vello Kunman.

Tallinna linnavolikogu endist esimeest ja praegust riigikogu liiget Kalev Kallot süüdistas prokuratuur kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele.

2018. aasta detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.