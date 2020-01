Parmas ütles ERR-ile, et Lavly Perlingul on prokuratuuriga tähtajatult kehtiv teenistussuhe, mis ei ole piiritletud tema praeguste ülesannetega peaprokuröri asendajana.

"Edasistest konkreetsetest tööülesannest on vara rääkida seetõttu, et ma ei ole veel riigi peaprokurör - ma ei tea, millises valdkonnas on Lavly Perlingu kogemust ja teadmisi parim ära kasutada. Enne otsustamist, kuidas jätkata, on mul vajalik organisatsiooni töökorralduse ja vajadustega seestpoolt tutvuda," rääkis Parmas.

Lavly Perlingu töö riigipeaprokuröri kohusetäitjana saab läbi 2. veebruaril. Parmas astub ametisse 3. veebruaril ning tema ametiaeg kestab viis aastat.