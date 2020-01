"Õigem oleks lasta uuel juhil oma käe järgi tegutseda," ütles Perling reedel ehk oma viimasel tööpäeval peaprokurörina ERR-ile. Esmaspäeval alustab peaprokurörina juba Andres Parmas.

Vikerraadio saates "Uudis+" rääkis Perling, et esmaspäeva hommikul läheb ta tööle juhtiva riigiprokurörina, pärastlõunal sõidab Ukrainasse, kus toimub kohtumine sealse prokuratuuri esindajatega.

"Räägime, et kas ja kuidas meil oleks võimalik neid nõustada ja aidata. Kui sealt tagasi tulla, siis saab juba mõelda, et kuhu ja kellena edasi minna, eks seda näitab lähitulevik. Usun, et töötan edasi prokurörina," sõnas Perling.

Seadus võimaldab prokuröril oma ametis roteeruda, töötades näiteks justiitsministeeriumis või riigikohtus nõunikuna säilitades samas prokuröri staatuse. Näiteks samamoodi töötab justiitsministeeriumis kriminaalpoliitika asekantslerina Kristel Siitam Nyiri, kes varem töötas vanemprokurörina.

Perling alustas peaprokurörina 2014. aastal. Ta meenutas, et eesmärgiks sai seatud kriminaalmenetluse kannatajasõbralikumaks muutmine. "See ei tohi olla kafkalik kadalipp, kuhu inimene satub, praegu on õigussüsteem ja sotsiaalsüsteem paremini seotud kui varem," lausus Perling.

Oluline oli Perlingu sõnul veel võitlus organiseeritud kuritegevusega, paljastatud kelmusi ja süüdi mõistetud pankrotimeistreid. "Kriminaalmenetlus on läinud nutikamaks ja kiiremaks. Kõike seda ei taha ma muidugi siduda enda ametiajaga. Mu ümber on olnud head inimesed," ütles Perling.

Kuigi mitmed korruptsioonijuhtumid on lõppenud õigeksmõistva kohtuotsusega, ei saa Perlingu sõnul võtta seda, kui asjatut uurimist. "Asjade kohtu ette viimine on olnud õige, ühiskond muutub avatumaks ja läbipaistvamaks ning korruptsiooni on üha vähem."