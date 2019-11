Netanyahule esitati süüdistus korruptsioonis

Süüdistuse järgi võttis Netanyahu rikastelt ärimeestelt vastu kingitusi ja jagas teeneid selleks, et saada meedias positiivsemat kajastust, vahendas BBC.

Peaminister on ise öelnud, et ta pole midagi valesti teinud. Tema sõnul on ta vasakpoolse opositsiooni ja meedia nõiajahi ohver.

Netanyahu on ka kinnitanud, et ta ei lahku ametist ja pole ka seaduse järgi selleks kohustatud.

Peaprokuratuuri teade tuleb aga keset poliitilist ummikseisu, sest ei Netanyahu ega tema rivaal Benny Gantz pole suutnud pärast aprillis ja septembris toimunud valimisi valitsust moodustada. Nüüd andis president peaministrikandidaadi leidmise ülesande parlamendile.