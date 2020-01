Saksamaal kerkis koroonaviirusega nakatunute arv neljani

Saksamaa on kinnitanud nelja inimese nakatumist Hiina uue koroonaviirusega. Kõik nakatunud on avastatud Baierimaal ning haigestumist seostatakse kokkupuutega Hiina kriisipiirkonnast tulnud kolleegiga.

Esimesest viirusjuhtumist Saksamaal teatas kohalik tervishoiuministeerium esmaspäeval ning teisipäeva hilisõhtul laekus info veel kolme juhtumi kohta Baierimaal, kirjutab Deutche Welle.

Ametnike teatel sai esimene nakatunu viiruse oma Hiina kolleegilt, kes möödunud nädalal Saksamaal töökoosolekul käis. Kuna viiruse peiteperiood on tavatult pikk, kuni kaks nädalat, ei pruukinud kolleegil haigussümptomid kohe ilmneda.

"(Hiina) naisega puutus kokku umbes 40 töötajat. Neid, keda see puudutab, testitakse kolmapäeval," ütlesid ametnikud. Juhtumitega seotud ettevõte on Müncheni lähedal tegutsev mootorsõidukite tarvikuid tootev firma Webasto. Ettevõtte peakontori töötajail on palutud mitte reisida Saksamaal või välismaale.

Esimesena haigestunud patsient on ametnike sõnul "meditsiiniliselt heas seisus". Ametivõimud lisasid, et risk teiselt inimeselt nakkus saada on Baierimaal endiselt madal.

Euroopa Liidu kodanikud tuuakse uue koroonaviiruse epitsentrist, Wuhani linnast Hiinast ära, teatas Euroopa Komisjon. Koju tuuakse umbes 250 Prantsusmaa ja sada muude Euroopa riikide kodanikku. Komisjon ei välista aga edasisigi lende, millega tuuakse ära veel Euroopa Liidu kodanikke. Hädalisi lendavad ära tooma kaks Prantsusmaa lennukit.

Prantsusmaa palvel korraldatavat õhusilda rahastatakse Euroopa Liidu tsiviilkaitsemehhanismiga.

Esimene lennuk on mõeldud eeskätt Prantsusmaa ning teine muude Euroopa riikide kodanike jaoks. Pardale võetakse ainult terveid või vähemalt ilma koroonaviiruse sümptomiteta kodanikke. Karmid meetmed on vajalikud, sest koroonaviirus on niigi juba Euroopasse jõudnud ning sellele edasiste levimisvõimaluste andmine oleks väga vastutustundetu.

Hiina on Hubei provintsi, milles asuvast Wuhani linnast haigus lahti läks, muust maailmast ära lõiganud, seetõttu on aga tuhanded välismaalased sinna lõksu jäänud. Nende jaoks ainus võimalus sealt minema saada ongi loota, et nende kodumaa või siis mõni rahvusvaheline organisatsioon korraldab evakuatsioonilennu ning Hiina valitsus selleks lennuks ka loa annab.

Venemaa on piiri Hiinaga 7. veebruarini sulgenud ning rakendab hotellides ja turismiobjektidel ennetavaid meetmeid.