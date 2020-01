Lapimaal kahtlustatud koroonaviiruse juhtum leidis kinnitust

Lapimaal kahtlustatud koroonaviiruse juhtum on leidnud kinnitust ning Hiinast Wuhanist pärit turist viibib Rovaniemis Lapimaa keskhaiglas isolatsioonis. Tegemist on esimese juhtumiga Soomes.

"Haiguse leviku oht Soomes on endiselt väga madal, nii et ärge muretsege, " ütles tervishoiuinstituudi direktor Mika Salminen Soome rahvusringhäälingule Yle.

Ta lisas, et Soome on haigusjuhtumiteks teinud ettevalmistusi. "Tervishoiuteenustel ja laboritel on olemas toimimismudelid. Haiglad on valmis uurima ja ravima koroonaviirusesse nakatunuid isoleeritud tingimustes," ütles Salminen.

Nakatunuid võib aga olla umbes 15. Haiglad jälgivad neid inimesi kogu peiteaja vältel ehk kaks nädalat.

Nakatunu, 32-aastane hiinlanna toimetati Lapimaa keskhaiglasse teisipäeval. Turist oli Wuhanist lahkunud enne Soome jõudmist viie päeva eest, enne ravile jõudmist oli tal kaks päeva hingamisteede infektsioon.

Reisija läks kõigepealt Ivalo tervisekeskuse traumapunkti, kust ta viidi üle keskhaiglasse. Tema seisund on haigla teatel suhteliselt hea.